Enorme prijsstijging op komst: zoveel meer kost liter benzine straks

De prijzen aan de pomp vallen op dit moment nog enigszins mee, maar daar komt verandering in. Benzine wordt de komende tijd flink duurder.

Het is een bittere pil voor automobilisten met een brandstofauto. Toch viel dit te verwachten. Nadat Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel, stegen de olieprijzen flink. Met een korting op de accijnzen hield de overheid de brandstofprijzen kunstmatig laag.

Benzine fors duurder vanaf 2026

De helft van die korting kwam in de zomer van 2023 alweer te vervallen. De resterende korting zou eerst begin 2024 vervallen, maar werd al gauw verlengd naar begin 2025. In augustus vorig jaar werd duidelijk dat de korting nog verder zou worden opgerekt en pas eind dit jaar zou verlopen.

Daar lijkt het bij te blijven en dus wordt benzine vanaf komend jaar veel duurder. Een liter benzine gaat zodoende 25,8 eurocent meer kosten. Oef! De overheid heeft eerder al benadrukt dat het hier dus niet gaat om een accijnsverhoging, maar om het afbouwen van een accijnsverlaging. Hoe dan ook, je gaat meer betalen.

Verdere stijging van brandstofprijzen verwacht

Helaas blijft het daar niet bij. In 2027 en 2030 verandert EU-regelgeving voor olieproducenten. Dat brengt hogere kosten met zich mee, waardoor de brandstofprijzen volgens Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat, verder worden opgevoerd.

Regeringspartijen komen nu onder druk te staan. Mobiliteit zou immers voor iedereen betaalbaar blijven en dat lijkt nu mis te gaan. Maar de prijsstijging tegengaan, is nog niet zo eenvoudig. Daarvoor zou zo’n 1,6 miljard euro uit de hoge hoed getoverd moeten worden.

De actuele adviesprijs voor een liter benzine is op dit moment 2,106 euro. Zou die gelijk blijven tot eind dit jaar, dan wordt dat vanaf 2026 ruim 2,36 euro per liter. Let wel, op dit moment is die adviesprijs voor Nederlandse begrippen nog relatief laag. Goede kans dat die nog op zal lopen voordat er vanaf januari volgend jaar een kwartje bij op komt.

Elektrisch rijden ook duurder

De afgelopen tijd zijn ook de stijgende kosten voor EV-rijders veel in het nieuws. Elektrische auto’s zouden door die oplopende prijzen minder in trek zijn, maar volgens PVV’er Barry Madlener zorgt de dreigende brandstofprijsstijging ervoor dat EV’s vanzelf weer aantrekkelijker worden.