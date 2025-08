Deel dit: Share App Mail Tweet

Elon Musk krijgt beloning die geen topman ooit zou mogen verdienen

Iemand die bij Tesla aan de lopende band staat, verdient naar verluidt zo’n 47.000 dollar per jaar. Dat is 617.021 keer minder(!) dan de beloning die topman Elon Musk net heeft gekregen.

Toegegeven, Elon Musk kreeg zijn 29 miljard dollar niet handje contantje, maar als een pakket aandelen. Hij zou eerst 56 miljard dollar ontvangen, maar daar stak een rechter in de Amerikaanse staat Delaware een stokje voor.

Rechter schrapte beloning van 56 miljard

Die besloot dat het toekenningsproces niet correct was verlopen en dat de exorbitante beloning oneerlijk was tegenover andere aandeelhouders. Musk was ziedend, ging in beroep en verhuisde Tesla officieel van Delaware naar Texas.

Tesla wil Elon Musk graag behouden

Musk heeft momenteel 12,7 procent van de aandelen Tesla in handen. Door de nieuwe beloning gaat dat naar meer dan 15 procent. Volgens de interne commissie die het aandelenpakket heeft toegezegd, is het belangrijk om Musk bij Tesla te houden.

“We weten dat Elon zijn tijd en aandacht moet verdelen over een groot aantal bedrijven en activiteiten, maar we hebben er vertrouwen in dat deze beloning hem zal aansporen om bij Tesla te blijven.”

De commissie ‘stelt ons gerust’ dat Musk niet 56 miljard dollar extra krijgt als het beroep bij de rechter in Delaware in het voordeel van Tesla uitvalt. Hij krijgt dan ‘slechts’ een aanvulling op de 29 miljard van nu, om ervoor te zorgen dat het totaal niet boven de 56 miljard uitkomt.

Imagoschade en tegenvallende verkopen

We snappen dat Tesla hun boegbeeld aan boord wil houden, maar ook weer niet. De man heeft zijn merk een enorme imagoschade toegebracht. Ten eerste door constant dingen te beloven die hij niet waar kan maken. Ten tweede door geld en tijd te verspillen aan halfbakken egoprojecten, zoals de Cybertruck. En ten derde door er vrij giftige politieke ideeën op na te houden. Zo sprak Elon Musk zijn steun uit voor de AfD, een extreemrechtse Duitse partij, en werd-ie vriendjes (en daarna vijanden) met Donald Trump, de meest controversiële Amerikaanse president aller tijden.

Tesla heeft niet alleen dáár last van, maar ook van een stagnerende markt voor elektrische auto’s, een verouderd modellengamma en een toenemen concurrentie. In het tweede kwartaal verkocht het merk 13,5 procent minder auto’s en kelderde het bedrijfsresultaat met 42 procent(!) naar 932 miljoen dollar.