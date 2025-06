Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische rijders massaal opgelicht: 50% van laadfacturen klopt niet

Je leest het goed, op de helft(!) van de laadfacturen staan bedragen die niet overeenkomen met de vooraf vindbare prijzen. De Vereniging Elektrische Rijders luidt daarom de noodklok.

Uit de nieuwste Benchmark Prijstransparantie, die de belangenorganisatie samen met het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur heeft opgesteld, blijkt dat het vaak nog steeds niet duidelijk is wat je nou precies betaalt bij een laadpaal.

Laadprijzen moeilijk te controleren

Laadprijzen zijn opgebouwd uit meerdere componenten, zoals de prijs per kWh, eventueel een starttarief en in sommige gevallen een tijdstarief of blokkeertarief, dat in rekening wordt gebracht als je je auto te lang aan de lader laat staan. En die componenten zijn verbazingwekkend slecht te controleren.

Een opvallende conclusie uit het onderzoek van de Vereniging Elektrische Rijders is dat bij 20 procent van de laadsessies vooraf geen prijsinformatie beschikbaar is. Van de negen geteste laadpasaanbieders informeren maar twee hun klanten actief over de kosten bij de start van een laadsessie.

Steeds meer laadfacturen kloppen niet

Ronduit schokkend is natuurlijk dat de bedragen op de laadfacturen, die meestal één keer per maand worden opgemaakt, in 50 procent van de gevallen niet overeenkomen met de prijzen die vooraf zijn gecommuniceerd.

Dat is een verslechtering, want in de vorige Benchmark Transparantie lag dat percentage nog op 40 procent. “Een dergelijke afwijking zou in geen enkele andere sector worden geaccepteerd”, zegt Marina van Helvoort, directeur van de Vereniging Elektrische Rijders. “En toch blijft dit in de laadsector maar doorgaan.”

Elektrische rijders moeten zelf op zoek

Bij het opladen van een elektrische auto moeten consumenten in de meeste gevallen zelf op zoek naar de prijs en de bijkomende kosten, bijvoorbeeld in een app of via een QR-code op een laadpaal, en die zijn vaak moeilijk te vinden of te doorgronden.

Dat is raar, want bij zo goed als alle andere transacties wordt de prijs vooraf actief gecommuniceerd. Tank je een benzineauto vol? Dan staat er duidelijk bij wat de literprijs is en kun je het bedrag op het bonnetje meteen controleren.

Bij een laadfactuur gaat dat niet. Ten eerste komt-ie pas weken later en ten tweede weet de EV-rijder dan natuurlijk al niet meer welke prijs hij in de app heeft gezien en voor welke laadsessies die gold, want dat wordt door de laadpasaanbieders niet gecommuniceerd.

Tot wel 1.000 euro aan kleefkosten

De Vereniging Elektrische Rijders zegt talloze voorbeelden te hebben, waarbij het verschil tussen de vooraf gecommuniceerde en achteraf in rekening gebrachte prijzen oploopt tot tientallen centen per kWh. Ook kent de organisatie gevallen waarbij niet-gemelde kleefkosten opliepen tot wel 1.000 euro.

Pasaanbieders verschuilen zich achter Europese wetgeving, vindt de Vereniging Elektrische Rijders, en leggen de verantwoordelijk waar die niet hoort, bij de consument. Waarom doen ze dat? Omdat ze met alle onduidelijkheid extra inkomsten genereren, natuurlijk.