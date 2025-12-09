Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische rijder moet reparatie van 13.000 euro zelf betalen nadat hij water knoeit in auto

Water en elektronica zijn geen beste combinatie. Daar is ook een Amerikaanse Lucid Air-rijder achter gekomen. Nadat hij water knoeide in de kofferbak van zijn elektrische auto, kreeg hij een rekening waar de honden geen brood van lusten.

De Lucid Air is een elektrische luxesedan uit de Verenigde Staten. Ook in Nederland is het merk actief. De Air koop je hier vanaf een kleine 89.000 euro. Onze review zie je hierboven. Vind je dat model niks, dan kun je nu ook voor dit elektrische bakbeest kiezen.

Elektrische auto kapot door gemorst water

Wat is er gebeurd? Een Amerikaanse leaserijder vervoerde een grote fles water (vermoedelijk een 19-literfles voor een waterkoeler) achterin zijn hagelnieuwe Lucid Air. “Het was pikdonker op weg naar huis en ik reed per ongeluk over een kuil, waardoor de fles omviel en er water in de kofferbak terechtkwam”, schrijft de Amerikaan die op Reddit zijn verhaal doet. Hoeveel water er knoeide, is niet duidelijk. Wel dat de morspartij direct schade toebracht aan de elektronische componenten.

Vanaf daar ging het snel bergafwaarts. Vrijwel meteen gingen talloze waarschuwingslichtjes branden en sprong de Lucid Air in een noodloop. De elektrische auto maande de bestuurder te stoppen. “Nadat ik was gestopt en het systeem had herstart, weigerde de auto uit de parkeerstand te schakelen”, schrijft hij. “Ik vermoedde al dat er iets was gebeurd in de kofferbak, maar de elektrische kofferbakklep werkte niet meer en de handmatige ontgrendeling was vanuit de auto bijna onbereikbaar.”

Reparatie van 15.000 dollar aan Lucid Air

De auto moest worden weggesleept. Bij een Lucid Service Center in het Californische San Jose werd de schade geschat op zo’n 1.000 dollar. Enkele dagen later kreeg hij een belletje waarin hem werd verteld dat de rekening toch wat hoger uitviel. In totaal bedroeg de schade zo’n 15.000 dollar, omgerekend bijna 13.000 euro. En dan mag de Lucid-rijder nog van geluk spreken dat-ie niet tot deze categorie behoort.

Het pijnlijke is dat zowel zijn verzekeraar, als de fabrikant niet voor de kosten willen opdraaien. Dit valt volgens Lucid niet onder de fabrieksgarantie, omdat de bestuurder de schade aan zijn elektrische auto zelf heeft veroorzaakt. Oef, dat is toch wel een flinke domper. Logisch dat de Lucid-bestuurder met de handen in zijn haar zit en nu Reddit om raad vraagt. Daar wordt hem vooral aangeraden nog eens bij zijn verzekeraar aan te kloppen.