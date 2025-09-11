Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische Porsche Cayman en Boxster duiken ineens rijdend op

Dat Porsche werkt aan een elektrische opvolger van de Cayman en Boxster, is al langer bekend. Nu zien we voor het eerst ook rijdende beelden van beide auto’s.

Zo te zien gaat het nog om pre-productiemodellen die momenteel getest worden door de Stuttgartse fabrikant. Oplettende Autovisie-lezer, Bas van Bodegraven van de GoMax Fanclub, deelt de beelden die hij schoot tijdens zijn bezoek aan de GP van Monza in Italië.

Porsche Cayman

Over de techniek van de nieuwe elektrische Porsche Cayman is nog niets bevestigd, maar wel krijgen we door de video’s al een goed beeld van het design.

De basisprincipes van het ontwerp van de Porsche Cayman blijven behouden. Het is nog steeds een tweedeurs sportauto met een coupé-daklijn. Wat design betreft zien we invloeden van de 911 – met name de achterlichten en achterbumper. Aan de voorkant zien we meer designinvloeden van de elektrische Taycan. Zo zijn er geknepen koplampen geplaatst. Let wel, het gaat hier niet om productiemodellen. Het kan zijn dat Porsche de auto introduceert met andere designkenmerken.

Boxster

Naast de coupé lijkt er ook weer een cabrio-variant te komen. Of deze Boxster heet, is nog maar de vraag. Boxster is immers een samentrekking van boxer – verwijzend naar de zescilinder – en roadster. Ze kunnen hem dus beter Elecster noemen. Echter, Porsche plakt het naamplaatje Turbo ook op elektrische auto’s. De laadklep zit bij de gefilmde auto’s aan de achterkant.

