Elektrische microcars eenvoudig op te voeren: 80 km/h voor een paar honderd euro

Het opvoeren van voertuigen met een beperkte topsnelheid gebeurt al zolang er snelheidsbegrenzers bestaan. Nu zijn er talloze aanbieders die voor een paar honderd euro microcars als een Opel Rocks tot 80 km/h laten rijden.

Microcars zijn er in twee smaken. L6e-modellen mag je met een brommerrijbewijs rijden en die mogen maximaal 45 km/h. Voor L7e-modellen heb je een autorijbewijs nodig en die mogen zelfs 90 km/h rijden. Zoek je een microcar? Bekijk dan eerst de uitgebreide Autovisie Microcartest.

80 km/h met een microcar

Waar je vroeger je handen vies moest maken om een tweetaktscooter op te voeren, kun je nu met je microcar al voor 300 tot 400 euro bij een tuner terecht om bijvoorbeeld een Opel Rocks flink harder te laten gaan. Daarbij stijgt soms het motorvermogen met nieuwe software met zo’n 4 pk en 10 Nm.

De ECU, die de elektromotor aanstuurt, is eenvoudig te demonteren. Tuners kunnen dan de software van de computer herschrijven.

Het opvoeren van een microcar als de Opel Rocks is natuurlijk niet toegestaan. Word je staande gehouden door de politie, dan kan het voertuig in beslag worden genomen of ongeldig worden verklaard voor de openbare weg. Daarbovenop kun je forse boetes krijgen. Niet alleen omdat de microcar te hard rijdt, maar ook omdat je mogelijk met een AM-rijbewijs in een voertuig zit dat harder dan 45 km/h gaat.

Krijg je een ongeluk met jouw opgevoerde microcar, dan ben je waarschijnlijk niet verzekerd. Kortom: wil je harder met een microcar? Dan kun je beter voor een B-rijbewijs en een L7e-voertuig gaan als de Mobilize Duo. Of je koopt gewoon een betaalbare occasion.