Elektrische Mercedes G-klasse flopt, maar scoort in Nederland

Vorig jaar onthulde Mercedes de eerste elektrische G-klasse. Een gewaagd concept, maar wie wil zo’n kolossale EV nou hebben? Nederlanders, zo blijkt.

Al sinds eind jaren zeventig is de Mercedes G-klasse in ogenschijnlijk ongewijzigde vorm in productie. Uiteraard hebben de Duitsers deze terreinwagen in de afgelopen decennia met verschillende updates gemoderniseerd. De meest ingrijpende wijziging vond vorig jaar plaats, toen het merk de G-wagon elektrificeerde.

Complete flop

De auto wordt overigens ook nog gewoon met brandstofmotoren aangeboden. Die zijn wereldwijd veel gewilder. Sinds de Europese marktintroductie een jaar geleden, zouden 1.450 elektrische G-klasses over de toonbank zijn gegaan. Een schrijntje naast de 9.700 exemplaren met verbrandingsmotor die in diezelfde periode verkocht werden.

De EV-versie lijkt dan ook ‘een complete flop’ te zijn, zo heeft een topman van Mercedes verklaard tegenover het Duitse Handelsblatt. “Het model staat als lood bij de dealers.” Een ander legt uit dat het simpelweg een nichemodel is, waardoor de verkoopaantallen gering zijn.

EV-variant zorgt voor groot succes in Nederland

Toch kom je in ons land tot een andere conclusie, want hier verkoopt de volledig elektrische Mercedes G-klasse verassend goed. Sinds begin dit jaar zijn al 104 G-klasses op kenteken gezet, daarmee is 2025 nu al het meest succesvolle Nederlandse jaar voor het model in deze eeuw. Die goede cijfers zijn grotendeels te danken aan de EV-variant, want van de 104 stuks zijn maar liefst 80 voorzien zijn van de volledig elektrische aandrijflijn.

Dat de elektrische Mercedes G-klasse het in ons land goed doet, zal niet komen door zijn bizarre ’tank turn’-trucje. De oorzaak moet je vooral zoeken in de prijs. De reguliere G-klasse krijgt door zijn grote brandstofmotor fikse bpm-straffen.

Elektrische Mercedes G-klasse is gunstig geprijsd

Zodoende begint de goedkoopste Mercedes G-klasse met verbrandingsmotor bij zo’n twee ton in Nederland. De basisprijs van de AMG-uitmonstering ligt zelfs boven de drie ton. In dat perspectief is de elektrische Geländewagen met een startprijs van anderhalve ton relatief gunstig. Over de EV hoef je immers véél minder bpm te betalen.

Met 587 pk en maar liefst 1.164 Nm koppel krijg je daar nog altijd een loeisterke terreinwagen voor terug. Nadeel is dat de Mercedes G-klasse zo aerodynamisch is als een baksteen. Om de EV nog een enigszins acceptabele actieradius te geven (468 kilometer) is er een enorme accu met 116 kWh aan energieopslag in gelepeld. Daardoor weegt het bakbeest een verpletterende 3.085 kilogram. Een stuk efficiënter en lichter is deze nieuwe Mercedes-EV die bijna 800 (!) kilometer actieradius biedt.