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Elektrische Mazda 6e verbeterd: meer range, hogere laadsnelheid, lagere prijs

De elektrische Mazda 6e is prachtig, maar zeker niet de beste EV op de markt. Dus verwelkomen wij deze verbeterde versie maar al te graag.

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Dat de Mazda 6e een fraaie auto is, staat buiten kijf, maar hij heeft beperkingen, zo merkten we dit jaar tijdens onze duurtest. Dus is het maar goed ook dat de Japans-Chinese elektrosedan nu op een aantal punten is verbeterd.

Van twee aandrijflijnen naar één

De 6e was er in eerste instantie met twee aandrijflijnen. De 258 pk-versie had een 68,8 kWh-batterij en kon met 165 kW DC-laden. De Long Range was 245 pk sterk, maakte gebruik van een 80 kWh-accu en haalde aan de snellader slechts 90 kW.

Beide zijn niet meer leverbaar. Ze worden vervangen door één variant, die 258 pk levert, een 78 kWh-batterij heeft en met maar liefst 200 kW kan laden. Het WLTP-bereik van de nieuwe versie ligt op 560 kilometer.

Verbeteringen aan Mazda 6e

Volgens Mazda zijn er bovendien een aantal verbeteringen doorgevoerd aan de 6e. Zo regenereert hij meer energie tijdens het remmen, is het onderstel aangepast, zijn de rijassistenten verfijnd en zou het infotainmentsysteem eenvoudiger zijn om te bedienen. De nieuwe 6e is er vanaf 40.990 euro.

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