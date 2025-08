Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische Maserati MC20 komt als klanten erom vragen (en dat doen ze niet)

We zouden het bijna vergeten, maar er stond ook een elektrische variant van de Maserati MC20 op de agenda. Het model werd begin dit jaar in de ijskast gezet, maar helemaal afgeschoten is-ie niet.

Vijf jaar geleden deelde Maserati al wat details van de MC20 Folgore. De stekkersportwagen zou een 90 of 100 kWh-batterij krijgen (genoeg voor een WLTP-range van 380 kilometer), in minder dan 3 seconden naar 100 km/h gaan en een topsnelheid halen van 310 km/h.

Investeringen in Maserati geschrapt

Moederbedrijf Stellantis kondigde begin dit jaar echter aan dat het 1,5 miljard euro aan investeringen in Maserati schrapt. Waarom? Omdat het niet bepaald goed gaat met Maserati. In 2024 verkocht het merk 58 procent minder auto’s dan in het jaar ervoor en leed het 260 miljoen euro verlies.

MC20 Folgore op het hakblok

Door het besluit van Stellantis belandde de MC20 Folgore op het hakblok. Er is niet genoeg vraag naar volledig elektrische sportauto’s, concludeerde Maserati. En niet onterecht. Rimac heeft bijvoorbeeld al toegegeven dat er nauwelijks klanten te vinden zijn voor de Nevera. Vermogende liefhebbers willen een verbrandingsmotor achter in hun supercar.

“Ik denk dat de tijd niet rijp is voor een geëlektrificeerde supersportwagen”, zegt Maserati-topman Santo Ficili tegen het Britse Autocar. “Maar laten we afwachten. Ik weet niet wanneer de markt er klaar voor zal zijn.”

Volgens Ficili was de MC20 Folgore al bijna af toen hij uit de planning werd gehaald. Mocht hij alsnog op de markt komen, dan zou dat als MCPura Folgore zijn. “We hebben een geweldige V6-motor, waarmee onze klanten erg blij zijn. Voorlopig is dat de krachtbron waarop we ons richten.”