Elektrische Ceed-opvolger: dit is de Kia EV4

Kia trekt het doek van de EV4. De auto is de elektrische opvolger van de Ceed.

Eerder konden we al even kennismaken met het model. Echter, de specificaties van de EV waren nog onduidelijk.

Kia EV4

Tot nu. Het Koreaanse merk maakt alle details van de extravagante auto bekend. Onder de bijzondere vormgeving van de 4,43 of 4,73 meter lange Kia EV4 zit techniek die we kennen van onder andere de EV3. Zo komt hij er met een 81,4 kWh-accupakket en een batterij die 58,3 kWh groot is. Die laatste levert minimaal 410 kilometer aan actieradius op, met de grote accu kom je tot wel 630 kilometer ver.

Tenminste, met de sedan. De hatchback, die dus ook 30 centimeter kleiner is, komt met dezelfde accu 590 kilometer ver. Opladen van 10 naar 80 procent doet iedere uitvoering in zo’n 30 minuten. Welke uitvoering je ook kiest, hij beschikt vooralsnog altijd over één elektromotor die maximaal 204 pk op de voorwielen loslaat.

Prijs

De langere koets van de sedan levert 490 liter aan bagageruimte op, 45 liter meer dan de hatchback. Prijzen van de Kia EV4 zijn nog onduidelijk, vanafprijzen van 37.000 euro worden verwacht.

