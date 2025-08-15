Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische camper voor iets meer dan 30.000 euro: Farizon X-Van

Nieuwe campers zijn erg duur en ook tweedehands betaal je voor een diesel-kampeerauto vaak nog fors geld. Toch zijn er ook betaalbare elektrische campers. Tenminste, in China. Daar kun je de Farizon X-Van kopen voor iets meer dan 30.000 euro.

Farizon is een Chinese fabrikant van met name commerciële voertuigen. Het merk is onderdeel van het grote Geely bekend van onder andere Volvo, Polestar en Lotus. Ook is Farizon al in Nederland en biedt het de SV aan, een bestelauto.

Elektrische camper voor 30.000 euro

De Farizon X-Van is in de basis een SV die is voorzien van een kampeeruitrusting. Zo beschikt hij over draaibare stoelen, een keukenblok, badkamertje, eettafel en een bed dat overdag tegen het plafond hangt.

Wat betreft elektrotechniek is de camper identiek aan de bestelauto. Dit betekent dat hij beschikt over een elektromotor van 231 pk die de achterwielen aandrijft. De actieradius is volgens de Chinese meetmethode 460 kilometer. Die meetmethode is veel minder strikt dan het in Europa gebruikelijke WLTP.

Naast elektrisch rijden kun je de accu ook gebruiken om elektrisch op te koken of je telefoon op te laden. Ideaal als je op plekken gaat parkeren zonder stroomaansluiting.

Prijs in Nederland hoger

De Farizon X-Van-camper kost in China minimaal 32.000 euro, maar zal in Europa al snel fors duurder worden – als hij überhaupt naar ons continent komt. De basisuitvoering van de SV kost immers minimaal 50.553,80 euro in ons land.