Elektrische auto splijt in tweeën na enorme crash, inzittenden stappen zelf uit

De afgelopen decennia zijn auto’s dankzij sterkere constructies en een groeiend arsenaal aan veiligheidssystemen aanzienlijk veiliger geworden. Toch vinden er zo nu en dan nog incidenten plaats die alle verbeelding te boven gaan. Dat geldt ook voor deze opmerkelijke crash in China, waarbij een elektrische auto op spectaculaire wijze in tweeën brak.

Het ongeval vond eerder deze week plaats in de buurt van de Chinese miljoenenstad Shanghai. Als je de foto’s ziet die na de crash zijn genomen, vrees je het ergste voor de inzittenden. Het zal je dan ook verbazen als we je vertellen dat zowel de bestuurder als passagier op eigen kracht uit het wrak zijn gestapt.

Elektrische auto van Nio breekt in tweeën bij crash

De auto in kwestie is een Nio EC6, een elektrische SUV die niet in Europa te koop is. Met vermoedelijk hoge snelheid raakte de Nio een betonnen wegafscheiding, waarbij de achterkant van de auto afbrak.

De carrosserie lijkt vlak áchter de batterij te zijn gescheurd. Het 100 kWh-accupakket bleef zelfs ongedeerd. Mogelijk heeft de stevigheid van het accupakket de levens gered van de inzittenden, die overigens wel ter controle naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Tegelijkertijd lijkt het niet de bedoeling dat een carrosserie in tweeën scheurt. Zowel de politie als fabrikant Nio doen onderzoek naar dit opmerkelijke incident. Volgens lokale media zouden omstanders door Nio-personeel zijn verzocht de verwoeste elektrische auto niet te vast te leggen of erover te berichten. Of dat waar is, is niet duidelijk.

Elektrische deurhendels openden automatisch

Nio zelf benadrukt dat ten tijde van het ongeval geen gebruik werd gemaakt van het rijhulpsysteem. Daarnaast geeft de autobouwer aan dat de accu geen vlam vatte en de deurenhendels automatisch openden na de crash. Belangrijk, want gevaarlijke elektrische deurhendels hebben de laatste tijd aan meerdere mensen het leven gekost. Dit probleem is zo ernstig dat zelfs de Nederlandse RDW aan de bel heeft getrokken.