Elektrische auto kost 4.000 euro en heeft een opvallende naam

In China kun je voor heel weinig geld al een elektrische auto rijden. Zo bouwt Geely er eentje voor iets meer dan 4.000 euro. Zijn naam: Livan Smurf.

Dit soort EV’s hoef je niet in Europa te verwachten. De voertuigen zijn te vergelijken met de Nederlandse L7e-klasse.

Elektrische auto voor 4.000 euro

Ondanks zijn schattige uiterlijk en beperkte prijs, kan de elektrische auto tot wel 100 kilometer per uur rijden. Hij heeft immers een elektromotor die goed is voor 40 pk. In de bodem van de 3 meter lange EV ligt een accupakket dat goed is voor 17 kWh. Hiermee is een range van 200 kilometer haalbaar. Althans, volgens de niet erg strenge Chinese meetmethode.

Een echte volwaardige elektrische auto is het niet. (Afbeelding: Livan) (Afbeelding: Livan)

Het is opvallend om te zien dat je in China al voor zo weinig geld elektrische mobiliteit kunt kopen. In Nederland koop je een microcar waarmee je op de snelweg mag vanaf zo’n 12.000 euro. Wat je kunt verwachten bij die Mobilize Duo laten we in onderstaande microcartest zien.