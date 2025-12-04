Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische auto’s maken gevaarlijk veel vermogen plots toegankelijk: ‘Je bent een ongeleid projectiel’

Twee, drie, soms vier motoren per auto, vermogens die de magische 1.000 pk-grens ver achter zich laten en een koppelkromme die de klinkers uit het wegdek lepelt. Elektrische auto’s hebben het spel veranderd, maar de regels voor bestuurders zijn nog hetzelfde. Dat baart experts grote zorgen.

Pk’s zijn sinds jaar en dag een maatstaf voor sportiviteit, ingenieurskunst en de dikte van je portemonnee. Ze wekken aanzien, ook nu nog. De transitie naar elektrisch rijden heeft deze krachtregionen plots veel toegankelijker gemaakt. Maar de wedloop der grotere getallen is allesbehalve risicoloos.

Elektrische supersedans bij de Autovisie Supertest 2025

“Dit is echt een heel linke en listige auto”, oordeelt professioneel coureur Peter Kox over de Zeekr 001 FR. Hij voelt de supersedan tijdens de opnames van de Autovisie Supertest 2025 aan de tand. Met zijn 1.265 pk is de 001 FR een rijdend superlatief, maar niet de enige in zijn soort. Ook twee andere supersedans met vermogens rond de 1.000 pk treden op in de test. Krankzinnige cijfers, die tegenwoordig geen uitzondering meer zijn.

In Europa kennen we de Tesla Model S Plaid, Lotus Emeya R en Porsche Taycan Turbo GT, om maar een aantal voorbeelden te noemen. In China, dat op EV-gebied een leidende positie heeft ingenomen, is het aanbod nog groter. Na jaren van de welvaartsgroei kunnen veel Chinezen zich nu dit soort elektrische supersedans veroorloven.

‘Als het ontbreekt aan voertuigbeheersing, dan ben je in zo’n auto een ongeleid projectiel’

Ook in Nederland mag iedereen met een B-rijbewijs zo’n elektrokanon rijden. De gemiddelde bestuurder kan echter niet overweg met dergelijke prestaties, waarschuwt Kox. Dolf Dekking deelt die mening. Hij biedt als rijtrainer voortgezette rijvaardigheidscursussen aan. “Als het ontbreekt aan voertuigbeheersing, dan ben je in zo’n auto een ongeleid projectiel.”

Moderne auto’s mogen dan wel zijn uitgerust met allerhande veiligheidssystemen, maar deze kunnen je niet altijd redden. “Ze filteren een hoop ellende weg, maar de wetten der natuur kennen hun grenzen. Te hard is te hard. Zeker met koude banden kan het flink misgaan.”

Extreme vermogens nu voor meer mensen bereikbaar

Desondanks zul je dit soort krachtige auto’s vaker in het straatbeeld zien. Immense vermogens zijn immers niet meer enkel voor de happy few. Twintig jaar geleden doorbrak de Bugatti Veyron als eerste productieauto de magische 1.000 pk-barrière. Die hypercar kostte bijna twee miljoen euro. Dat maakt de 001 FR relatief gezien een koopje. Het model is officieel niet in Europa te verkrijgen, wel in China. Daar ga je voor omgerekend een ton in euro’s met dit monsterlijke vermogen naar huis.

‘Zelfoverschatting gaat heel vaak gepaard met het onderschatten van risico’s en die combinatie is heel gevaarlijk’

Dat klinkt als een aantrekkelijke deal, maar het kan in de verkeerde handen zeer link zijn. “Mensen raken gauw overmoedig in de auto”, legt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen uit. “Zelfoverschatting gaat heel vaak gepaard met het onderschatten van risico’s en die combinatie is heel gevaarlijk.”

Volgens Tertoolen gedragen we ons achter het stuur anders dan daarbuiten. “In de auto zit je in een stalen cocon, omgeven door vaak donker glas en rijd je met een hogere snelheid. Dat geeft een gevoel van anonimiteit,” vertelt hij. “Uit psychologische experimenten weten we dat mensen die zich anoniem wanen en niet ter verantwoording worden geroepen, ongelooflijk de grens over kunnen gaan.”

Loodzware elektrische auto’s met té veel vermogen

Autorijden spreekt een primitieve kant aan en dat effect wordt volgens Tertoolen versterkt door een grote en krachtige auto.” Het type auto dat zelfs de best getrainde coureurs met moeite in bedwang houden. “Wie niet weet wat-ie doet, veroorzaakt met dit vermogen een enorm ongeluk”, vertelt Kox over de 001 FR, een auto die tijdens de Supertest in het bijzonder opviel door zijn matige rijeigenschappen. “Het is gewoon té veel vermogen en dat krijg je de eerste keer niet gestopt.”

Deze onvatbaar snelle elektrosedans wegen vrijwel allemaal tussen de 2.200 en 2.500 kilogram. Dat hoge gewicht is inherent aan dergelijke EV’s. De krachtige elektromotoren vragen veel vermogen en er zijn serieuze accu’s nodig om dat te kunnen leveren. Om ook nog een bruikbare actieradius over te houden, zijn het batterijen van formaat. En die zijn nou eenmaal loodzwaar.

‘De meeste mensen hebben nooit écht stevig geremd’

Die enorme massa kan in combinatie met de buitensporige acceleratiecapaciteit een serieus gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Zeker wanneer bestuurders geen flauw benul hebben hoe ze zo’n slagschip weer tot bedaren moeten dwingen. “Veel mensen hebben nog nooit op een iets hogere snelheid écht stevig geremd”, vertelt Dekking. “Vaak remmen zij in het begin niet hard genoeg, maar pas als er paniek komt. Dan ben je echter het eerste station en veel cruciale meters asfalt al gepasseerd.”

Maatregelen tegen té snelle elektrische auto’s

Het is een risico dat door steeds meer beleidsmakers wereldwijd wordt onderkend. Zo kwam in oktober een Chinese man om het leven nadat hij de controle had verloren over zijn 1.548 pk sterke Xiaomi SU7 Ultra (een vergelijkbare elektrische supersedan), die vervolgens in brand vloog. Mogelijk heeft dit voorval meegespeeld in het voornemen van de Chinese overheid om alle auto’s standaard te begrenzen tot een sprinttijd van 5 seconden naar 100 km/h. Wie toch sneller wil accelereren, moet dat na het indrukken van de startknop eerst apart activeren. Daarmee is het een wat halfslachtige maatregel.

‘Het halen van een rijbewijs draait hoofdzakelijk om de verkeersregels, maar amper om voertuigbeheersing’

Al dit elektrogeweld dan maar compleet aan banden leggen? “Ik ben niet van de strenge regels en deze auto’s verbieden lijkt me onnodig”, vertelt Dolf Dekking. “Maar je dient als bestuurder te weten hoe je ermee omgaat.” In Zuid-Australië is eind 2024 het zogeheten ‘ultra high powered vehicle licence’ geïntroduceerd: een toevoeging aan het rijbewijs die benodigd is voor het besturen van voertuigen sterker dan 375 pk per ton. Maar daar schiet je volgens Dekking helemaal niets mee op, omdat bestuurders die licentie na een onlinecursus van een half uurtje halen.

Dekking pleit dan ook voor een uitgebreidere praktijktraining als verplichte kost bij ieders rijopleiding. “Het halen van een rijbewijs draait hoofdzakelijk om de verkeersregels, maar amper om voertuigbeheersing. Er zit niet eens een remproefje in het examen.” Bij uitvoerigere rijtrainingen en remoefeningen, ook op snelheid, leer je pas echt hoeveel ruimte een auto nodig heeft om te stoppen. Cruciaal, vindt Dekking. “Want als je elektrische auto in twee tellen op de honderd zit, moet je ook weten hoe je de boel goed tot stilstand kunt brengen.”