Elektrische auto? Zoveel extra wegenbelasting moet je in 2026 betalen

Sinds dit jaar betalen ook EV-rijders (een beetje) wegenbelasting. De komende jaren zal dat stapsgewijs alsmaar meer worden. Een grote stijging vindt plaats in 2026. Bezitters van een elektrische auto zullen dan veel meer motorrijtuigenbelasting moeten betalen.

Rijd je pas net elektrisch of ben je vergeten hoe het ook alweer zat? Geen punt, we zetten de belastingregels graag nog eens voor je op een rijtje. Om elektrisch rijden te stimuleren, werden EV-bezitters lange tijd vrijgesteld van de wegenbelasting (officieel motorrijtuigenbelasting genoemd).

Meer wegenbelasting voor elektrische auto

Sinds dit jaar geldt geen vrijstelling meer, maar wel een nog altijd aantrekkelijke 75 procent korting op het wegenbelastingtarief dat voor een benzineauto zou gelden. Een kwarttarief dus. Komend slinkt die korting flink.

Vanaf 2026 jaar bedraagt die korting namelijk nog maar 30 procent. Een aanzienlijk verschil. Het nieuwe tarief betaal je vanaf het eerste tijdvak (altijd een periode van drie maanden) dat volledig in 2026 valt.

Honderden euro’s meer motorrijtuigenbelasting

Laten we een voorbeeldje erbij pakken. Stel je rijd je een Kia EV3 (met grote accu). Die heeft een leeggewicht van 1.785 kilogram. Een belangrijk gegeven, want je wegenbelastingtarief wordt (mede) bepaald door het voeruiggewicht. Nu betaal je voor EV3 nog zo’n 80 euro per kwartaal. Komend jaar zou dat al circa 224 euro zijn. Let wel, daarbij is de jaarlijkse inflatiecorrectie nog niet meegerekend.

Jaar Percentage van voltarief 2025 25% 2026 70% 2027 70% 2028 70% 2029 75% 2030 100%

De korting van 30 procent blijft van kracht tot die in 2029 slinkt naar 25 procent. Vanaf 2030 verdwijnt de korting volledig. Dat zou in theorie (bij verder gelijkblijvende belastingtarieven) een kwartaalbedrag van zo’n 320 euro betekenen voor diezelfde Kia EV3. Balen! Zeker als je ook nog een camper bezit, want ook campereigenaren gaan vanaf komend jaar fors meer gaan betalen.

Oneerlijk

Het idee dat elektrische rijders (zoveel) wegenbelasting moeten gaan betalen, is nog altijd omstreden. De accupakketten in elektrische auto’s wegen honderden kilo’s, waardoor EV’s altijd zwaarder zijn dan vergelijkbare brandstofauto’s en elektrische rijders straks meer wegenbelasting betalen.

Bovendien heeft de Nederlandse staat automobilisten de afgelopen jaren sterk gestimuleerd elektrisch te rijden en dat lijkt op deze manier te worden afgestraft. Anderen stellen dat dit juist wel eerlijk is, omdat elektrische rijders al lange tijd van een volledige vrijstelling hebben kunnen genieten.