Elektrisch, benzine of diesel: dit soort auto’s gaan volgens onderzoek het langst mee

Elektrisch, benzine of diesel? Welk type auto gaat er echt het langst mee? Het wetenschappelijk tijdschrift Nature zocht het uit.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Birmingham, de London School of Economics, de Universiteit van Bern en de Universiteit van Zwitserland. In totaal werden meer dan 300 miljoen algemene periodieke keuringsrapporten van benzine, diesel en elektrische auto’s bekeken.

Elektrisch, benzine of diesel

Alle voertuigen die in de eerste paar jaar van productie zijn gesloopt, werden uit het onderzoek gefilterd. Dit omdat het slopen van dit soort jonge auto’s veelal te maken heeft met schade in plaats van een mechanisch defect.

Volgens de data die verzameld werd tijdens het onderzoek, worden auto’s die rijden op benzine gemiddeld 18,7 jaar oud en diesels 16,8 jaar. Elektrische auto’s presteren net iets minder dan benzineauto’s en worden gemiddeld 18,4 jaar oud.

Hoewel elektrische auto’s dus een iets lagere verwachte levensduur hebben, moet hier een kanttekening bij geschetst worden. De onderzoekers stellen dat elektrische voertuigen meer kilometers afleggen in een kortere tijd. EV’s halen met de verwachte levensduur een gemiddelde kilometerstand van 199.892 en benzineauto’s rijden gemiddeld 186.683 in de genoemde levensduur.

Verder merken de onderzoekers op dat de bouwkwaliteit van elektrische auto’s rap toeneemt. Auto’s waarvan de productiedatums een jaar uit elkaar ligt, hebben 12 procent verschil in betrouwbaarheid. Bij benzine- en dieselauto’s is dit verschil kleiner: 6,7 en 1,9 procent.

Meer onderzoek nodig

Hoewel auto’s op benzine en elektriciteit dus ongeveer even lang mee lijken te gaan, is er nog meer onderzoek nodig, zo blijkt uit de studie. Daarbij is de markt van EV’s nog erg jong. Hoe degelijk elektrische auto’s dus uiteindelijk echt zijn, moet nog maar blijken. De verwachting is in ieder geval positief.