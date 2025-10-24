Deel dit: Share App Mail Tweet

Einde Duitse groene sticker in zicht: wanneer kan hij van de ruit af?

Als je in Duitsland milieuzones in wil, moet je de bekende groene sticker hebben. Tenminste, vooralsnog. Het einde lijkt namelijk in zicht voor de milieusticker.

Voorlopig moet je de sticker nog gebruiken in Umweltzones. Ga je naar Duitsland? Bekijk dan of je een sticker moet bestellen.

Einde aan groene sticker

De groene sticker geeft aan dat jouw auto milieuzones in Duitsland mag doorkruisen. Je vindt hem zowel op Duitse als op buitenlandse auto’s. Het Duitse Ministerie van Milieu werkt nu aan een verandering.

Elektrische auto’s en hybrides die in Duitsland een E-kentekenplaat hebben zijn al herkenbaar als geëlektrificeerde voertuigen. Een milieusticker lijkt dan dus onnodig en dat vindt het ministerie ook.

Zij willen het wettelijk toestaan dat deze auto’s milieuzones mogen binnenrijden zonder groene sticker. Overigens heeft zo’n E-kenteken in veel Duitse gemeentes meer voordelen. Zo mag je soms gebruik maken van busbanen of gratis parkeren.

Haal hem nog niet van je ruit af

Voor buitenlanders gaat dit ongetwijfeld niet gelden. In bijvoorbeeld Nederland kennen we geen E-kentekens en al hebben we die, dan zullen de Duitse systemen dit niet herkennen. Kortom, om een boete van 80 euro te voorkomen, moet je gewoon nog de groene sticker op je ruit plakken. Overigens ben je verplicht om in meer landen zo’n sticker te hebben.

