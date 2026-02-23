Deel dit: Share App Mail Tweet

Eerste ICE-verbod ter wereld: dit Afrikaanse land heeft brandstofauto’s al in de ban gedaan

Er is momenteel één land waar de verkoop van brandstofauto’s zo goed als verboden is. Is dat een Europees land? Nee. Een Aziatisch land? Ook niet. Want opvallend genoeg ligt het in Oost-Afrika.

Ethiopië voerde al op 1 januari 2024 een verbod in op de import en verkoop van benzine- en dieselauto’s. Het besluit is niet op milieugronden genomen, maar om de enorme brandstofrekening van het land (zo’n 4 miljard euro) omlaag te brengen.

Ethiopië minder afhankelijk van brandstof

De regering van Ethiopië wil minder afhankelijk van geïmporteerde brandstoffen, daarom komen auto’s op benzine of diesel het land niet meer in. Ook worden de subsidies op benzine afgeschaald en wordt de import van EV’s gestimuleerd.

Brandstofauto’s ombouwen naar elektrisch

Volgens het ministerie van Transport en Logistiek reden er vorig jaar meer dan 100.000 elektrische auto’s rond in Ethiopië. Dat moeten er binnen nu en tien jaar zo’n 500.000 worden, waarmee 95 procent van alle auto’s in het land elektrisch zouden zijn.

Onderdeel van de overheidsplannen is om bestaande 432.000 brandstofauto’s om te bouwen tot EV’s.

Oplaadnetwerk wordt snel uitgebreid

Het oplaadnetwerk in Ethiopië is nog relatief beperkt, maar wordt snel uitgebreid. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld nog maar twee snellaadstations in de hoofdstad Addis Abeba, waaraan 32 EV’s tegelijk opgeladen konden worden.

Status van Europese brandstofverbod

Europa zou de verkoop van nieuwe brandstofauto’s per 2035 verbieden, maar is daar onder druk van enkele lidstaten van teruggekomen. Zoals het er nu voorstaat, mogen hybrides en plug-in hybrides ook na 2035 nog worden verkocht.