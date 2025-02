Deel dit: Share App Mail Tweet

Eerste elektrische Ferrari kun je al op zeer korte termijn verwachten

Ook Ferrari zal op den duur zijn fantastische brandstofmotoren in moeten wisselen voor elektrotechniek. Hoewel de Italianen al hybrides leveren, bleef een volledig elektrische Ferrari vooralsnog uit. Maar daar komt binnenkort verandering in, want de eerste EV uit Maranello maakt zijn opwachting.

Hoewel Ferrari er ondanks de beperkende uitstootmaatregelen in is geslaagd een atmosferische V12 in zijn nieuwe 12Cilindri te lepelen, kan ook het Italiaanse supercarmerk er niet onderuit. Beleidsmakers willen EV’s zien, ook van Ferrari.

Elektrische Ferrari verschijnt in oktober

Die gaat er op relatief korte termijn komen, zo zegt Reuters. CEO Benedetto Vigna stelt volgens het persbureau dat de Ferrari-EV op 9 oktober van dit jaar onthuld wordt tijdens een beleggersdag. De topman liet zich niet verleiden tot het noemen van specificaties. Hij zei alleen dat de auto op een ‘unieke en innovatieve manier’ zal worden onthuld.

Veel supercarbouwers zijn rijkelijk laat met hun EV’s. De moderne elektrotechniek staat dan ook ver af van puristische merken waarbij karakteristieke verbrandingsmotoren diepgeworteld zitten in het DNA. Ook concurrenten Aston Martin en Lamborghini hebben nog geen elektrische auto in zijn gamma, en dat zal voorlopig nog zo blijven. Porsche en Maserati kunnen de EV-koper daarentegen al wel bedienen.