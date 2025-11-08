Deel dit: Share App Mail Tweet

Eerste elektrische auto van Bentley loopt voorop, zegt het merk. Nou, op dit punt niet…

Eind 2026 lanceert Bentley zijn allereerste elektrische auto; een minder dan 5 meter lange ‘Luxury Urban SUV’, zoals het merk het model zelf noemt. De auto is ‘industry-leading’, lezen we in de persinformatie, maar dat valt in ieder geval op één punt een beetje tegen.

Bentley is overigens het zoveelste automerk dat zijn elektrische ambities op een lager pitje zet. In eerste instantie wilde het in 2030 alleen nog volledig elektrische auto’s verkopen, maar dat wordt nu 2035 (en mogelijk zelfs nóg later).

Relatief weinig vraag naar dure EV’s

Waarom? Omdat in de hogere regionen van de automarkt vrij weinig vraag is naar EV’s. En toch komt Bentley eind volgend jaar met zijn eerste elektrische model, waarvan de naam nog niet weten. Het zou ons niet verbazen als hij een deel van zijn techniek deelt met de Porsche Macan.

Nieuwe Bentley ‘Luxury Urban SUV’

Volgens Bentley loopt de ‘Luxury Urban SUV’ voorop in de auto-industrie. Hij zou aan 7 minuten genoeg hebben om 161 kilometer bij te laden.

Keurig, maar zeker niet ‘industry-leading’, want bijvoorbeeld een Lotus Emeya heeft slechts 10 minuten nodig voor 310 kilometer.

Toch maar geen gebruikte Flying Spur?

Bentley is de afgelopen tijd aan het downsizen geslagen. Alle modellen hebben nu een achtcilinder en sommige worden ondersteund door hybridetechniek. Wil je nog een echte 6,0-liter W12, dan ben je genoodzaakt om bijvoorbeeld een gebruikte Flying Spur te kopen, zoals in onze occasionvideo.