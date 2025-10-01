Deel dit: Share App Mail Tweet

Een op de vijf Nederlanders wil een microcar, zo blijkt uit onderzoek

Hoewel microcars voor sommigen nog maar lastig te begrijpen zijn, winnen de kleine, vaak prijzige stadsauto’s aan terrein. Sterker nog, een op de vijf Nederlanders ziet zichzelf wel in een L6e- of L7e-voertuig rijden.

In bovenstaande video zie je de meest recente Autovisie Microcartest. Tijdens deze reportage kijken we wat de beste microcar is van de afgelopen twee jaar.

Best veel Nederlanders willen een microcar

Dat het microcar-segment groeit, is al langer bekend. En dat is niet geheel onlogisch. De kleine wagentjes hebben parkeervoordelen in de Randstad en vervangen voor velen A-segmenters die bijna niet meer te krijgen zijn.

Uit onderzoek van MicroMobiel.nl blijkt dat er meer dan 24.000 microcars rondrijden. 9,6 procent van de Nederlanders overweegt zo’n mini-auto als de prijs aantrekkelijk is en 8,8 procent neemt aanschaf nu al serieus in overweging. Minder dan 1 procent geeft aan al in het bezit te zijn van een microcar.

De kleine vervoersmiddelen zijn met name in trek bij jongeren uit de Randstad. Overigens valt de provincie Limburg ook op. Daar is de animo beduidend hoger dan in het oosten, rest van het zuiden en noorden van ons land.

Met name jongeren willen best zo’n klein voertuig. Een derde van de 18- tot 29-jarige ziet een microcar wel zitten. Vanaf 50 jaar neemt de interesse flink af.

