Eén onderdeel van gecrashte Porsche Tom Waes blijkt bijzonder waardevol

In november vorig jaar beleefde de Belgische acteur en presentator Tom Waes een flinke crash nadat hij beschonken achter het stuur van zijn Porsche 911 stapte.

Waes schaamt zich diep voor zijn actie en is momenteel bezig met zijn revalidatieproces. Ondertussen wordt zijn zwaar gehavende 911, die inmiddels al drie keer is gewisseld van eigenaar, geveild. Nog voor de veiling is begonnen, blijkt dat de Porsche meer is dan een waardeloos wrak.

Porsche 911 van Tom Waes is zwaar gehavend

De Porsche wordt binnenkort geveild door het veilinghuis in Hasselt van de Limburgse Peter Reekmans. “De enorme klap heeft uiteraard veel schade aangericht. Als je ziet hoe de voorzijde is ingedeukt, besef je pas hoeveel geluk Tom Waes heeft gehad dat de rechterzijde de grootste klap heeft moeten verwerken. Voor een passagier was het ongeluk dodelijk geweest”, vertelt hij in De Telegraaf.

De Porsche van Waes is flink in de kreukels zijn gereden, maar evengoed lijkt de zwaarbeschadigde 911 nog een behoorlijk geldbedrag op te leveren. Telefonisch is al een bod van 30.000 euro gedaan. Hoewel dat bod ongeldig is, omdat de veilig pas 21 februari begint, geeft het aan dat er serieuze interesse is.

Waardevol wrak

Vreemd is dat niet. De 911 Carrera komt uit 1977 en is daarmee van de G-serie. Achterin tref je een 3,0-liter boxermotor die 200 pk levert. Dergelijke exemplaren staan online te koop voor 75.000 tot 120.000 euro.

Door de forse schade lijkt het een onbegonnen zaak om te Porsche 911 van Tom Waes op de lappen, maar verschillende losse onderdelen vertegenwoordigen nog een grote waarde. Denk aan de bekende Fuchs-wielen.

Boxermotor pas net voor megabedrag gereviseerd

Ook is de achterkant, waar zich ook het motorblok bevindt, onbeschadigd gebleven. De zescilinder is nog intact en kopers zullen vermoedelijk vooral daarop uit zijn. “Die werd onlangs voor 25.000 euro gereviseerd en we kunnen dat met een factuur aantonen. Sindsdien is er slechts 5.000 kilometer mee gereden”, vertelt Reekmans in De Telegraaf. Tja, dan is een bod van 30.000 euro lang zo gek nog niet.