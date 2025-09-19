Deel dit: Share App Mail Tweet

Een Neue Klasse-design voor de iconische BMW Z4

De BMW Z4 is een volhouder en laat zich niet zomaar wegslepen. De roadster zou eind dit jaar de automarkt verlaten, maar BMW hield hem nog even vast. Toch lijkt volgend jaar zijn einde nabij. Of is er nog een reddingsboei? Wellicht zit die in BMW’s Neue Klasse-designtaal, die niet alleen een vernieuwde look brengt, maar ook het begin is van een nieuwe BMW-generatie. Komt de Z4 hier ook bij?

Dankzij de samenwerking met Toyota kon BMW de tijdloze cabrio nog even aanhouden. De roadstermarkt is niche en duur om zelfstandig te ontwikkelen. Door de krachten te bundelen konden beide merken de kosten drukken en zo zowel de Toyota Supra als de BMW Z4 voortzetten. En dat is maar goed ook, de Z4 is niet alleen gaaf, maar ook een geliefd concept. Digitale kunstenaar Luca Serafini kon de BMW Z4 eveneens niet loslaten en waagde zich aan een herontwerp. En eerlijk gezegd, het design ziet er gelikt uit.

Neue Klasse-design

Duidelijk zichtbaar in het ontwerp is BMW’s Neue Klasse-designtaal. Net als bij de nieuwe BMW iX3 heeft de Z4-render koplampen die met elkaar verbonden zijn en slanke nierengrilles. Deze grilles ogen iets klassieker en doen denken aan de vroegere BMW E21. De bumper van de herontworpen Z4 sluit aan bij het huidige model, maar krijgt een moderner tintje door het matte zwart en de net iets anders gevormde hoeken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het zijaanzicht van de carrosserie is minimalistisch en modern, met subtiele hoeken en bijzondere velgen. De matte zilveren kleur geeft de auto een stijlvolle uitstraling. De Z4-render zou prima naast de Neue Klasse BMW iX3 passen, en misschien zelfs overschitteren.

Geen nieuwe BMW Z4

Dit ontwerp van de BMW Z4 zullen we helaas nooit in het echt zien. Wie de huidige BMW Z4 overweegt, doet er verstandig aan niet te lang te wachten met aanschaffen. In 2026 wordt de nieuwe BMW iX3 gelanceerd, waarmee het Neue Klasse-design van start gaat. Daarna zullen andere modellen volgen, zeer waarschijnlijk zonder dat de BMW Z4 hier onderdeel van uitmaakt.