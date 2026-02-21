Deel dit: Share App Mail Tweet

Eén Nederlandse influencer zal deze knotsgekke Volkswagen héél graag willen hebben

In 2014 werd het doek getrokken van de krankzinnige Volkswagen GTI Roadster. Een knotsgekke cabrio waar er welgeteld één van bestaat. Autovisie mocht erin rijden en daar zal influencer Pieter Valley vast stikjaloers op zijn.

De Volkswagen GTI Roadster begon zijn leven digitaal in de racegame Gran Turismo. Later heeft Volkswagen ook een écht exemplaar gebouwen. Die werd onthuld op het befaamde Wörthersee-evenement waar Volkswagens GTI-label centraal staan.

Rijden in de exclusieve Volkswagen GTI Roadster

Het bijzondere aan de GTI Roadster is dat deze conceptcar écht rijdt. Voorin ligt een 3,0-liter VR6-motor die 510 pk en 665 Nm koppel naar alle vier (enorme) wielen stuurt.

(Afbeelding: Maurice Volmeyer) (Afbeelding: Maurice Volmeyer)

Hoewel geclaimd wordt dat deze Volkswagen GTI Roadster in zo’n 3,5 seconden van 0 naar 100 km/h sprint, konden we dat niet testen op de asfaltvlakte die Volkswagen ons ter beschikking stelde. Maar dát we ermee mochten sturen, is al zeer uitzonderlijk. Er is slechts één van gebouwd, dus de waarde is haast onmeetbaar. Overigens mag dit aparte model zich de allerduurste Volkswagen-occasion van Nederland noemen.

Zelfs op lage snelheid piept, rammelt en kraakt de auto. Het onderstel is plankhard en de de bocht omgaan is door het futuristische, rechthoekige stuur (waar China korte metten mee gaat maken) nogal onhandig.

Droomauto van influencer Pieter Valley

Bovendien moet je niet te lang zijn, want je steekt al gauw met je hoofd boven het lage raam uit. We moesten meteen denken aan de boomlange influencer Pieter Valley, die op social media vele miljoenen views haalt met video’s waarin hij lachwekkend hoog in Ferrari’s en Lamborghini’s zit.



Het is overigens niet voor het eerst dat Autovisie met een opmerkelijke conceptcar op pad gaat. Zo hebben we eerder Amsterdam volledig op zijn kop gezet toen we met deze bizarre conceptcar door het hart van onze hoofdstad scheurden. Werkelijk iedereen keek om!