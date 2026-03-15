Een jaar te laat? Waarom we denken dat Mini zich heeft vergist met deze speciale Victory Edition

Mini heeft zich vergist óf snapt niet helemaal hoe jubilea werken. Want jubilea vier je over het algemeen pas groots bij 12,5 jaar, 25 jaar, 50 jaar, en ga zo maar door.

Daarom begrijpen we deze Mini 1965 Victory Edition ook niet. Waarom heeft Mini 61 jaar gewacht om zijn overwinning in de Rally van Monte Carlo te vieren? Waarom deed het merk dat niet vorig jaar, toen het 60 jaar geleden was.

In 1966 werd Mini gediskwalificeerd

Sowieso is het beetje willekeurig allemaal, want Mini doet net alsof het de Rally van Monte Carlo slechts één keer heeft gewonnen, terwijl het merk ook in 1964 en 1967 de winst pakte.

Sterker nog, ook in 1966 zegevierde Mini, maar toen werden de Cooper S’jes gediskwalificeerd omdat ze de verkeerde koplampen zouden hebben.

John Cooper Works 1965 Victory Edition

Afijn, door naar de John Cooper Works 1965 Victory Edition. De benzinevariant ervan heeft 231 pk, de elektrische versie 258 pk. Beide sprinten in zo’n 6 seconden van 0 naar 100 km/h en brengen met hun kleurenschema en startnummer een ode aan de overwinnende Mini Cooper S van Timo Mäkinen.

En verder volgt de 1965 Victory Edition keurig het gebruikelijke speciale-editierecept. Zo is het jaartal 1965 op diverse plekken in en op de auto terug te vinden, zoals op de C-stijl, op de instaplijsten, het opbergvak in de middenconsole, het stuur, de achterklep en de sleutelkap.