EasyPark ’kwetsbaar’ door prijsstijging: andere apps profiteren

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

De explosieve prijsstijging van de servicekosten door parkeerapp EasyPark drijft gebruikers in handen van een van de vele concurrenten. Q-Park prijkt al enkele dagen bovenaan de lijst van meest gedownloade apps in de Apple Appstore, en ook ANWB Parkeren, Yellowbrick en Ease2pay On the GO staan in de top-10. Waarom stappen ogenschijnlijk zoveel mensen over? „EasyPark heeft geen uniek product en is dus kwetsbaar.”