Dwingt de Euro 7-norm BMW M tot kleine hybridemotoren?

Autofabrikanten hebben te kampen met steeds striktere emissie-eisen. De zes- en achtcilinders van BMW lijken de nieuwe Euro 7-norm te overleven.

Dat vertelde BMW M-topman Frank van Meel aan het Britse Autocar. Het voldoen aan de strikte uitstooteisen was overigens niet eens het lastigste.

Wat is Euro 7?

De Euro 7-normen zijn zeer strenge eisen met betrekking op uitstoot en duurzaamheid die Europese beleidmakers aan autobouwers stellen. Euro 7 stelt niet alleen grenzen aan de uitstoot van CO2, maar beperken ook de stikstofoxide, koolstofmonoxide en zelfs de fijnstof die banden en remmen produceren. Daarnaast moeten auto’s tot wel tien jaar binnen de gestelde normen blijven.

De regels zouden in eerste instantie al dit jaar ingaan, maar er kwam hevige kritiek, zowel vanuit de autobranche als van verschillende EU-landen. De kosten om bestaande motoren te modificeren of nieuwe motoren te ontwikkelen zouden simpelweg te fors zijn. Zeker met de naderende ban op brandstofmotoren is dat het niet waard. Kleinere budget-modellen dreigden zodoende zelfs compleet te verdwijnen. Om deze redenen werd de Euro 7-norm sterk afgezwakt.

Grootste uitdaging voor BMW

Dat heeft BMW geholpen zijn zes- en achtcilinders in leven te houden. Door de versoepeling was dat zelfs niet eens zo heel moeilijk. Ze kunnen dus blijven en dat zal petrolheads vrolijk stemmen.

Het behouden van hetzelfde vermogen, dat was volgens Frank van Meel de grootste uitdaging. Wanneer veel van een motor gevraagd wordt, ontstaat de nodige warmte. Brandstof kan dan ook helpen bij het intern koelen van de motor. Maar in het Euro 7-tijdperk wordt dat lastig. Een optie is om het motorvermogen terug te schroeven. Gelukkig hoefde het niet zover te komen.

BMW M heeft een manier gevonden om aan de Euro 7-norm te voldoen zónder pk’s in te leveren. Hoe het dat gedaan heeft, is niet duidelijk. Het gaat om ‘zeer interessante aanpassingen’, is alles wat Van Meel erover kwijt wilde aan Autocar. Het geheim van de smid, zullen we maar zeggen.

Geen kleinere motoren

Nog korter is het antwoord van de BMW M-topman op de vraag of hij overweegt terug te vallen op hybride drie- en viercilinders voor zijn M-modellen: “Nee.” Hij meent dat deze motoren niet bij de BMW M-mindset passen. “Een viercilinder in een M5 kan ik me niet voorstellen.”

Nu zit er een flinke V8 met hybridetechniek in de BMW M5. Hetzelfde geldt voor de Porsche Panamera Turbo. In onderstaande video voelde Autovisie-redacteur Peter Hilhorst beide Duitse supersedans aan de tand.