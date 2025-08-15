PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou
Duurtest Microlino: conclusies na een half jaar
Dat de Microlino je met zijn charme meteen inpakt, was na de allereerste blik al duidelijk. Daarvoor was geen duurtest nodig. Maar om de houdbaarheid van die verliefdheid op de proef te stellen was wél een duurtest nodig.
Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in.
Vanaf € 7,92 € 4,99/maandAbonneer nuBetaal eenvoudig via
Lees ook:
Ook interessant
-
Oer-Land Cruiser of modern: dit is de beste nieuwe Toyota
-
Volkswagen Golf GTI vs. Mini JCW: welke hothatch is de leukste?
-
Abarth 600e Scorpionissima: net zo speels als Alpine A290 GTS?
-
Audi Q6 e-tron kopen? Overweeg om deze reden de Sportback
-
‘Klassiekerkopers houden hand op knip in deze turbulente tijden’
-
Gaan we nou wel, niet, wel, niet of wel aan de waterstof?
-
Duurtest Volkswagen Golf eHybrid: dit vinden we van de schermen
-
Duurtest BYD Seal: het verbruik is plots extreem gunstig
-
Duurtest Fiat 600 Hybrid: waar blijven de andere varianten?
-
Skoda Elroq RS maakt zich er met een Jantje-van-Leiden vanaf
-
Duurtest Kia EV3: waar worden we blij van en wat kan er beter?
-
‘Microcars zijn meer dan een trend, maar er is werk aan de winkel’
Meest gelezen
- 1Duurste camper van Nederland is chic appartement op wielen
- 2Verkeersregelaar is woest en schopt tegen peperdure Donkervoort
- 3Deze fraaie elektrische auto is 10.000 keer besteld in 6 minuten
- 4Op vakantie? In deze landen is Nederlands rijbewijs niet geldig
- 5Deze ruime occasion heeft de comfortabelste stoelen ooit