Duizenden onterechte parkeerboetes in Amsterdam: één heel vreemde

Dankzij scanauto’s ben je er al foutparkeerder of wanbetaler al snel gloeiend bij in Amsterdam. Toch blijken jaarlijks duizenden automobilisten ook ten onrechte bekeurd te worden. In één geval ging het om een wel heel bijzondere parkeerboete.

Een Volvo-bestuurder werd eerder dit jaar door een scanauto op de bon geslingerd terwijl hij hem tegemoet reed. Opmerkelijk, aangezien de scanfoto ook nog door een mens moet zijn beoordeeld. Een fout die de gemeente bij navraag van Het Parool al snel erkende, want een rijdende auto zou nooit bekeurd mogen worden.

Duizenden onterechte parkeerboetes in Amsterdam

Hoewel een parkeerboete uitdelen aan een rijdende automobilist wel heel uniek is, gaat het vaker mis met de scanauto’s. Het Parool rekent voor dat vorig jaar in Amsterdam 750.000 parkeerboetes zijn uitgedeeld. In 123.000 van die gevallen werd bezwaar gemaakt en in 65 procent (bijna 80.000 keer) werd de bekeuring kwijtgescholden.

Daar moet bij vermeld worden dat het in de meeste gevallen gaat om fouten van parkeerders die bijvoorbeeld hun kenteken verkeerd hebben ingevuld. Maar bij een kwart ligt de fout bij de controleurs of hun apparatuur.

In 2024 ging het om zo’n 18.500 onterechte boetes waar de parkeerders zelf niets aan kon doen. Dat vertaalt zich naar zo’n vijftig bekeuringen per dag. Is het dan een idee om een eigen parkeerplek te kopen? Jazeker, maar die kosten soms meer dan een gloednieuwe Ferrari.