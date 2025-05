Deel dit: Share App Mail Tweet

Duizenden Nederlanders krijgen geld terug van de RDW

De RDW heeft jarenlang te veel kosten in rekening gebracht voor het schorsen van campers en auto’s. Het gaat in totaal om ongeveer 6.700 Nederlanders.

Van 1 januari 2014 tot 31 december 2024 is er te veel in rekening gebracht. Met name campereigenaren zijn de dupe. De systematische fout zat enkel bij auto’s vanaf 3.500 kg die niet ouder zijn dan 15 jaar. Het zijn dus campers of auto’s waar je niet meer met een B-rijbewijs in mag rijden.

Duizenden Nederlanders betaalden hoger tarief voor schorsen

Voor deze auto’s en campers wordt namelijk een lager schorsingstarief gerekend. Het normale tarief bedraagt 88,05 euro. Het verlaagde tarief is 29,10 euro. Dit lage tarief geldt dus voor auto’s jonger dan 15 jaar die meer dan 3.500 kg wegen en voor voertuigen ouder dan 15 jaar. Bij die laatste groep werd geen fout gemaakt.

Looptijd Normaal tarief Laag tarief 1 jaar €88,05 €29,10 2 jaar €117,15 €58,20 3 jaar €146,25 €87,30

Heb je jouw camper de afgelopen jaren een keer bij de RDW geschorst, dan heb je dus 58,95 euro te veel betaald. Heb je jouw kampeerwagen ieder jaar na de vakantie geschorst, dan ben je 589,50 euro misgelopen.

Compensatie RDW

De RDW gaat alle Nederlanders die teveel betaalden voor het schorsen van hun auto of camper compenseren. Iedere gedupeerde krijgt voor 1 juli bericht van de RDW met daarin informatie over hoe het geld terug te vragen is. Ben je gedupeerd, maar is er voor 1 juli geen contact met je opgenomen? Dan moet je zelf bellen of mailen met de RDW om het geld terug te krijgen.

Deze campers hoef je nooit te schorsen

