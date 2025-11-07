Deel dit: Share App Mail Tweet

Duitsland over op digitaal kentekenbewijs: Nederlanders kunnen al testen

“Rij- en kentekenbewijs alsjeblieft.” Als je wel eens in Nederland bent aangehouden, heb je dit ongetwijfeld een agent horen zeggen. Kun je een van die pasjes niet tonen, dan krijg je een boete. In Duitsland kan datzelfde pasje inmiddels digitaal worden getoond.

Betalen kan digitaal, je bonuskaart hoeft niet meer aan je sleutelbos te hangen en simkaarten zijn tegenwoordig QR-codes. Pasjes lijken verleden tijd, maar toch lopen we in Nederland er nog mee rond. Gelukkig wordt er ook gewerkt aan een digitaal rijbewijs.

Digitaal kentekenbewijs in Duitsland

Het duurt nog even voordat het roze pasje volledig digitaal wordt, maar in Duitsland is een digitaal kentekenbewijs per direct ingevoerd. Via een nieuwe app kunnen Duitsers deel 1 van hun kentekenbewijs digitaal op hun telefoon meenemen. Dit deel heb je normaal gesproken op zak.

Met de app kunnen gebruikers hun kentekenbewijs uploaden en eventueel delen met derden — bijvoorbeeld garages of andere instanties. Het meenemen van het fysieke kentekenbewijs is voor Duitsers dus niet meer nodig.

In Nederland kun je hem ook al digitaal vinden

Handig, dat willen we in Nederland natuurlijk ook. Sterker nog: in Nederland draait al een testsysteem. Heb je een Android-telefoon, dan kun je in de Play Store de RDW Voertuig-app downloaden. Daarin kun je jouw kentekenbewijs digitaal bekijken.

Omdat er nog mee getest wordt, geldt het nog niet als fysiek document. Daarvoor is eerst een aanpassing van de wet nodig. Bovendien kun je de app nog niet gebruiken op een iPhone.

De test van de RDW is op 14 juli 2025 gestart. De organisatie stelt dat het digitale gebruik van het document in elk geval tot 2028 nog niet officieel geldig is. Kortom: in Nederland moet je voorlopig nog gewoon je kentekenbewijs meenemen in de auto. Anders riskeer je een boete van 60 euro.