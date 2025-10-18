Deel dit: Share App Mail Tweet

Duitsland komt met flinke subsidie elektrische auto, Nederland ook?

Door weggevallen overheidssteun kelderde de verkoop van elektrische auto’s vorig jaar enorm in Duitsland. De vraag naar EV’s werd daarvoor dus artificieel hoog gehouden. Nu lijkt Duitsland opnieuw met een subsidie te komen. Zal Nederland dit voorbeeld volgen?

De door Duitsland geplande steunregeling voor elektrische auto’s ziet er anders uit dan voorheen. De financiële tegemoetkoming is iets lager dan de eerdere subsidie, maar bedraagt nog altijd een royale 4.000 euro. In Italië kun je nog véél meer subsidie krijgen, waardoor je een Dacia Spring je bijna gratis kunt meenemen.

Nieuwe EV-subsidie in Duitsland

Terug naar de Duitse subsidieregeling. Duitsers komen enkel in aanmerking wanneer zij een EV kopen die minder dan 45.000 euro kost. Deze subsidie moet vooral de lage- en middeninkomens helpen en dus wordt er gesproken over een inkomensgrens van maximaal 45.000 euro bruto per jaar.

Onze oosterburen schijnen in totaal 3 miljard uit te trekken voor deze regeling. Vanaf volgend jaar treedt de subsidie in werking en hij duurt tot eind 2029. De regeling lijkt straks ook voor tweedehands elektrische auto’s te gelden. Dat was voorheen niet het geval.

Geen SEPP-budget meer

In Nederland wel. Wij kenden tot eind vorig jaar de SEPP-budget. SEPP, wat staat voor Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren, bood kopers van een nieuwe elektrische auto (van maximaal 45.000 euro) een tegemoetkoming van 2.950 euro. Kopers van een gebruikte EV konden rekenen op 2.000 euro.

De SEPP-regeling startte in juli 2020 en kwam eind 2024 ten einde. In totaal zijn hier vele miljoenen aan uitgegeven. Alleen al vorig jaar bedroeg het SEPP-budget meer dan 110 miljoen euro. Er is niets bekend over een eventueel nieuwe subsidieregeling zoals in Duitsland.

De vraag is of het bij ons nodig is. In de eerste helft van 2025 verlieten in Nederland bijna 64.000 volledig elektrische auto’s de showroom. Een stijging van 6 procent ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder. De zakelijke markt was verantwoordelijk voor het gros van die verkopen.

Rijden in elektrische auto duurder geworden

Particulieren blijven enigszins terughoudend. Niet vreemd, want elektrisch rijden is de laatste tijd iets minder aantrekkelijk geworden. Niet alleen viel de subsidieregeling weg, ook moet sinds dit jaar bpm worden betaald bij de aanschaf van een nieuwe elektrische auto. Dit blijft beperkt tot het vaste basisbedrag van 667 euro. De bpm op brandstofauto’s ligt vanwege hun CO2-uitstoot veel hoger.

Maar daar houdt het niet bij op. EV-rijders moeten tegenwoordig ook wegenbelasting betalen. In 2025 krijgen zij nog 75 procent tariefkorting op deze motorrijtuigenbelasting, maar volgend jaar is dat nog slechts 30 procent. In 2029 wordt dat 25 procent en vanaf 2030 verdwijnt de wegenbelastingkorting compleet.

Niet eerlijk, vinden velen. De hoogte van het wegenbelastingtarief wordt mede bepaald door het voeruiggewicht. Elektrische auto’s zijn door hun accupakket zwaarder dan vergelijkbare brandstofmodellen. Dat is inherent aan het concept.