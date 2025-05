Deel dit: Share App Mail Tweet

Duitse ‘uitvinding’ maakt einde aan laadpalen

Laadpalen zijn lelijk en de kabels die erin zitten lopen soms over de stoep. Dat is niet alleen onhandig, maar ook onnodig. Het Duitse Rheinmetall werkt namelijk aan een laadpaal die in de rand van een stoep is verwerkt.

Het lijkt wellicht dat er met deze uitvinding een niet-bestaand probleem wordt opgelost, maar dat is absoluut niet het geval. Kabels die over stoepen lopen zijn zowel letterlijk als figuurlijk een struikelblok. Daarbij is het in veel gemeentes verboden om een laadkabel over de stoep te laten lopen.

Geen laadpalen meer nodig

Laadpalen zijn lang niet overal een probleem, maar waarom zou je het niet gewoon in de stoep maken? Ja, je moet bukken, maar de Duitse uitvinding ziet er toch veel beter uit dan een rechtopstaande paal.

Inmiddels is er al een testproject met de stoeprandladers in Keulen en Bonn afgerond en is de eerste serie klaar voor productie. Duitse gemeentes en netbeheerders kunnen ze al kopen.

De stoeprandlaadpaal werkt exact hetzelfde als een gebruikelijke AC-paal en kan in dit geval al tot 22 kW leveren. Mocht een laadpaal vervangen worden door deze geïntrigeerde unit, dan kan hij gewoon op hetzelfde systeem worden aangesloten.

Ook voor particulieren?

Vooralsnog is er geen mogelijkheid om de stoeprandlaadpaal als particulier te kopen. Ongetwijfeld komt hier in de komende jaren verandering in. Wat het kost is nog onduidelijk.