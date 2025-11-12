Deel dit: Share App Mail Tweet

Duitse tuner Brabus verkoopt appartementen en villa’s op eigen eiland, dit kosten ze

De Duitse tuner Brabus, bekend van de uitgedoste Mercedessen met krankzinnige vermogens, heeft een eiland gekocht in de Verenigde Arabische Emiraten en bouwt daar een eigen mini-stad. De appartementen op dit eiland kun jij nu kopen.

Eerder liet Brabus al zien hoe ze het eiland willen vormgeven. In totaal is er ruimte voor vier woontorens en honderd villa’s.

Brabus-eiland

Het eiland van Brabus ligt in Al Seef, een populaire wijk in Abu Dhabi. Binnen dertig minuten rijden vanaf de luchthaven sta je op het eiland waar misschien wel jouw nieuwe appartement ligt.

Tenminste, als je een flinke zak geld hebt liggen. Het goedkoopste appartement kost namelijk zo’n 750.000 euro. Daarvoor krijg je meer dan 107 vierkante meter, met een ruime woonkamer, keuken, eetkamer, twee slaapkamers en een badkamer. Je hebt uitzicht op zee, en het appartement is voor de helft al ingericht.

Appartement met 2 slaapkamers: 107 – 184 m² | vanaf 750.000 euro

Appartement met 3 slaapkamers: 155 m² | vanaf 1.200.000 euro

Simplex met 4 slaapkamers: 279 m² | vanaf 2.200.000 euro

Penthouse met 4 slaapkamers: 418 m² | vanaf 4.200.000 euro

Duplex-penthouse met 4 slaapkamers: 455 m² | vanaf 4.600.000 euro

Wil je een extra auto parkeren, dan kost dat 24.000 euro per jaar. De ‘connectivity fees’ bedragen 9.500 euro, en daarnaast betaal je ook nog een ‘service charge’ van zo’n 40 euro per vierkante meter. Daar krijg je wel wat voor terug: een 24-uursreceptie, een gedeeld zwembad en tal van andere faciliteiten.

Liever een villa?

Wil je echte luxe, dan moet je voor een van de villa’s gaan. Daar begint het shoppen pas bij 3,3 miljoen euro, maar dan krijg je een privézwembad, uitzicht op zee, een achtertuin en een volledig ingericht luxe huis.

Hoe duur de villa’s maximaal worden, vermeldt Brabus niet. Wel is bekend dat het duurste appartement meer dan 7 miljoen euro moet opleveren — dus de prijzigste villa zal daar ongetwijfeld nog boven zitten.

Momenteel lijkt er nog voldoende aanbod te zijn, en de appartementen en villa’s worden op tal van websites aangeboden. In 2029 moet het eiland officieel worden geopend. Als je zo’n optrekje koopt, is het wel zo bijpassend om een uitgebouwde Brabus voor de deur te zetten. Overigens passen die niet allemaal op de oprit.