Duitse onderzoekers testen 14 auto’s op elektromagnetische straling: zijn EV’s slecht voor je gezondheid?

(Afbeelding: Unsplash)

Zolang er auto’s bestaan, krijgen mensen er allerlei kwaaltjes van: hoofdpijn, misselijkheid of duizeligheid. Sommigen ervaren deze klachten juist vaker in een elektrische auto. Heeft dat te maken met de snelheid, of komt het door de elektromagnetische straling van accu’s en elektromotoren?

Met die vraag gingen Duitse onderzoekers aan de slag. In samenwerking met de ADAC, Seibersdorf Labor GmbH en het Onderzoekscentrum voor Elektromagnetische Milieucompatibiliteit (femu, RWTH Aachen University) werd onderzoek gedaan naar 14 verschillende auto’s. In totaal werden 975.000 metingen uitgevoerd.

Elektromagnetische straling

Dat auto’s elektromagnetische straling produceren, is algemeen bekend. Jouw telefoon, laptop en koffiemachine doen immers hetzelfde. Ieder elektrisch apparaat produceert een kleine hoeveelheid straling.

Straling auto’s niet slecht voor je gezondheid

Uit het Duitse onderzoek blijkt dat je zonder angst voor straling in een auto kunt stappen – of het nu een plug-in hybride, benzineauto of volledig elektrische auto is. Zelfs voor mensen met pacemakers of zwangere vrouwen vormen de gemeten waarden geen enkel risico.

Deze dummy werd gebruikt tijdens het onderzoek. (Afbeelding: Bundesamt für Stralingsschutz)

De onderzoekers maten op verschillende plekken in de auto, onder uiteenlopende omstandigheden, zoals accelereren, regeneratief remmen en stilstand. Daarbij werd gekeken naar de magnetische fluxdichtheid (in microtesla, µT).

De resultaten laten zien dat de meeste auto’s tijdens normaal rijden waarden tussen de 5 en 20 µT laten zien, met pieken tot iets boven de 100 µT. Vooral bij de voeten en onderbenen van bestuurder en passagier is de straling hoger. Dat geldt voor hybrides, brandstofauto’s en EV’s.

Testresultaten 14 auto’s

Met andere woorden: of je nu in een Porsche Taycan, Toyota Yaris of Volvo XC90 rijdt, de elektromagnetische straling in het interieur zijn volledig binnen de veilige marges. Hoofdpijn zal je er niet van krijgen. Je moet je eerder zorgen maken om zaken als remstof dan straling.

Nr.Model (categorie)Gemeten stralingsniveau (µT)Locatie van hoogste stralingPiekmoment / -situatie
1BMW i3 (BEV)0,5 – 2,0 µTVloer bij achterbankAccelereren
2Tesla Model 3 (BEV)0,3 – 1,2 µTVoetruimte bestuurderSnelle acceleratie
3VW ID.4 (BEV)0,4 – 1,5 µTOnder bestuurdersstoelConstante snelheid
4Hyundai Kona Electric (BEV)0,3 – 1,0 µTMiddelconsole, voetruimteVersnelling
5Renault Zoe (BEV)0,2 – 0,9 µTOnderstoel passagierLaag toerental / kruipen
6Nissan Leaf (BEV)0,4 – 1,1 µTAchterste voetruimteAccelereren
7Audi e-tron (BEV)0,3 – 0,8 µTAchterbank, voetenruimteStationair en remmen
8Mercedes EQB (BEV)0,5 – 1,0 µTVoorasgebied, vloerpaneelVersnelling
9Toyota Prius Plug-in (PHEV)0,8 – 3,0 µTAchterbank / accuzoneAccelereren (hybridemodus)
10Mitsubishi Outlander PHEV0,9 – 3,5 µTAchterbank, accucompartimentOvergang EV → brandstof
11Volvo XC90 T8 (PHEV)0,7 – 2,5 µTOnder achterbankTijdens laden of accelereren
12Mercedes GLE 350de (PHEV)1,0 – 3,0 µTLinkervoet bestuurderStarten brandstofmotor
13Toyota Yaris Hybrid (HEV)0,5 – 1,5 µTMiddenconsole / pedalenAccelereren
14Lexus NX Hybrid (HEV)0,6 – 1,4 µTAchterbankvloerAccelereren

