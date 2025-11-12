Deel dit: Share App Mail Tweet

Duitse onderzoekers testen 14 auto’s op elektromagnetische straling: zijn EV’s slecht voor je gezondheid?

Zolang er auto’s bestaan, krijgen mensen er allerlei kwaaltjes van: hoofdpijn, misselijkheid of duizeligheid. Sommigen ervaren deze klachten juist vaker in een elektrische auto. Heeft dat te maken met de snelheid, of komt het door de elektromagnetische straling van accu’s en elektromotoren?

Met die vraag gingen Duitse onderzoekers aan de slag. In samenwerking met de ADAC, Seibersdorf Labor GmbH en het Onderzoekscentrum voor Elektromagnetische Milieucompatibiliteit (femu, RWTH Aachen University) werd onderzoek gedaan naar 14 verschillende auto’s. In totaal werden 975.000 metingen uitgevoerd.

Elektromagnetische straling

Dat auto’s elektromagnetische straling produceren, is algemeen bekend. Jouw telefoon, laptop en koffiemachine doen immers hetzelfde. Ieder elektrisch apparaat produceert een kleine hoeveelheid straling.

Straling auto’s niet slecht voor je gezondheid

Uit het Duitse onderzoek blijkt dat je zonder angst voor straling in een auto kunt stappen – of het nu een plug-in hybride, benzineauto of volledig elektrische auto is. Zelfs voor mensen met pacemakers of zwangere vrouwen vormen de gemeten waarden geen enkel risico.

De onderzoekers maten op verschillende plekken in de auto, onder uiteenlopende omstandigheden, zoals accelereren, regeneratief remmen en stilstand. Daarbij werd gekeken naar de magnetische fluxdichtheid (in microtesla, µT).

Grenswaarde elektromagnetische straling De internationale norm van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) stelt de veiligheidsgrens op 200 µT voor laagfrequente velden in voertuigen. Alle geteste auto’s blijven ruim onder deze grenswaarde.

De resultaten laten zien dat de meeste auto’s tijdens normaal rijden waarden tussen de 5 en 20 µT laten zien, met pieken tot iets boven de 100 µT. Vooral bij de voeten en onderbenen van bestuurder en passagier is de straling hoger. Dat geldt voor hybrides, brandstofauto’s en EV’s.

Testresultaten 14 auto’s

Met andere woorden: of je nu in een Porsche Taycan, Toyota Yaris of Volvo XC90 rijdt, de elektromagnetische straling in het interieur zijn volledig binnen de veilige marges. Hoofdpijn zal je er niet van krijgen. Je moet je eerder zorgen maken om zaken als remstof dan straling.

Nr. Model (categorie) Gemeten stralingsniveau (µT) Locatie van hoogste straling Piekmoment / -situatie 1 BMW i3 (BEV) 0,5 – 2,0 µT Vloer bij achterbank Accelereren 2 Tesla Model 3 (BEV) 0,3 – 1,2 µT Voetruimte bestuurder Snelle acceleratie 3 VW ID.4 (BEV) 0,4 – 1,5 µT Onder bestuurdersstoel Constante snelheid 4 Hyundai Kona Electric (BEV) 0,3 – 1,0 µT Middelconsole, voetruimte Versnelling 5 Renault Zoe (BEV) 0,2 – 0,9 µT Onderstoel passagier Laag toerental / kruipen 6 Nissan Leaf (BEV) 0,4 – 1,1 µT Achterste voetruimte Accelereren 7 Audi e-tron (BEV) 0,3 – 0,8 µT Achterbank, voetenruimte Stationair en remmen 8 Mercedes EQB (BEV) 0,5 – 1,0 µT Voorasgebied, vloerpaneel Versnelling 9 Toyota Prius Plug-in (PHEV) 0,8 – 3,0 µT Achterbank / accuzone Accelereren (hybridemodus) 10 Mitsubishi Outlander PHEV 0,9 – 3,5 µT Achterbank, accucompartiment Overgang EV → brandstof 11 Volvo XC90 T8 (PHEV) 0,7 – 2,5 µT Onder achterbank Tijdens laden of accelereren 12 Mercedes GLE 350de (PHEV) 1,0 – 3,0 µT Linkervoet bestuurder Starten brandstofmotor 13 Toyota Yaris Hybrid (HEV) 0,5 – 1,5 µT Middenconsole / pedalen Accelereren 14 Lexus NX Hybrid (HEV) 0,6 – 1,4 µT Achterbankvloer Accelereren