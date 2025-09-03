Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: wordt de Kia EV4 het nieuwe verkoopsucces?

Met de Kia EV4 heeft het merk een nieuw model in het belangrijke C-segment. Wordt dit net zo’n verkoopsucces als de eerdere EV-modellen? Met een duik in de prijslijst maken we alvast kennis.

De Kia EV4 kunnen we zien als een volledig elektrische opvolger voor de Kia Ceed. Het is dus een hatchback in het C-segment en ondanks de verschuiving naar SUV-modellen is dat nog steeds een soort auto waar veel Europese kopers op zitten te wachten. Er is keuze uit twee carrosserievarianten: de ‘gewone’ Kia EV4 (een vrij traditionele hatchback) en de Fastback, wat ondanks die naam eigenlijk een sedan is. Eerder scoorde Kia al goed met de EV9 en de EV3. Eens kijken of de EV4 de juiste papieren heeft om dat voort te zetten. Hij is al te bestellen, dus met een duik in de prijslijst maken we alvast kennis.

Motoren Kia EV4

Het motorenaanbod is overzichtelijk: je beschikt altijd over 204 pk en 283 Nm op de voorwielen. Wel is er keuze uit twee batterijen: een 58,3 kWh en een 81,4 kWh. Daarmee neemt het leeggewicht toe van 1.705 naar 1.790 kg, maar je krijgt er wel veel meer actieradius voor terug: tot 435 km voor de kleinere batterij en tot 625 voor de grotere (WLTP). Het extra gewicht merk je niet zozeer aan het rijden: beide versies sprinten in een krappe acht seconden naar de 100 km/u. De Kia EV4 Fastback is alleen leverbaar met de grotere batterij.

Uitrustingen Kia EV4

Er zijn nogal wat uitrustingsniveaus om uit te kiezen: Air, Plus, Plus Advanced, GT-Line en GT-PlusLine. Dan is er ook nog een GT-Line Business Edition, maar omdat die tijdelijk is laten we die even buiten beschouwing. Natuurlijk kunnen we niet voor al deze modellen de standaarduitrusting opsommen, maar we noemen wel enkele highlights. De standaard Air beschikt bijvoorbeeld al over 17-inch lichtmetalen wielen, stoel- en stuurverwarming, tweezone klimaatcontrole, een 29-inch displaycombinatie, het gebruikelijke infotainment, een achteruitrijcamera en assistenten zoals adaptieve cruise control.

De Plus breidt dat uit met onder meer verzonken portiergrepen, privacy glass, een digitale autosleutel, draadloze smartphone-lader en een V2L-aansluiting met V2X-voorbereiding. De Plus Advanced biedt aanvullend 19-inch lichtmetalen velgen, een schuif-/kanteldak, (vegan) kunstleren bekleding, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, verwarmbare achterbank, een automatische achterklep en een Harman Kardon audiosysteem.

Kia Kia Kia

Kia Kia Kia

Nog niet genoeg luxe? De GT-Line biedt led-matrix-koplampen en wat extra rijassistenten, plus een sportievere aankleding. De GT-PlusLine biedt standaard geventileerde voorstoelen met ‘relaxfunctie’, een head-up display, een 360-gradencamera en nog meer assistenten, waaronder op afstand inparkeren.

Prijzen Kia EV4

Wat moet dat kosten? De prijslijst begint bij 37.695 euro. Upgraden naar de grotere batterij brengt de prijs op 41.195 euro. Voor bijna hetzelfde bedrag, 41.695 euro, kan je ook de kleinere batterij combineren met uitrustingsniveau Plus Advanced. Dat is het hoogste niveau voor de kleinere batterij. De prijslijst loopt op tot 49.595 euro voor de GT-PlusLine. De Fastback heeft steeds een meerprijs van zo’n 2.000 euro.

Wij gaan in ieder geval voor de gewone Kia EV4 hatchback. In de eerste plaats is die nu nog als enige variant beschikbaar in de configurator, maar anders zou het ook onze keuze zijn. De Fastback oogt wat… ongelukkig. Verder maken wij soms best wat kilometers op een dag. Hoewel de standaard actieradius al niet verkeerd is, investeren we dus toch maar in de grotere batterij. Laten we verder proberen om de auto betaalbaar te houden: we gaan voor de extra’s van de Plus Advanced, maar klimmen niet nog hoger op de uitvoeringenladder.

Exterieuraankleding

Nee, hierboven hebben we geen zwart-witfoto’s laten zien. Dat is gewoon hoe de Kia EV4 eruitziet als je op gebied van aankleding niets selecteert. Gelukkig mogen we zonder meerprijs kiezen voor een andere kleur. Daarbij is er keuze uit andere grijstinten, wit, zwart, donkerrood en helder blauw. De enige kleur met een meerprijs (1.795 euro) is mat zilver. Net als bij een van de grijstinten wil de configurator die kleur niet weergeven, dus die ontbreken in het overzicht hieronder. Wij gaan voor donkerrood.

Kia Kia Kia Kia Kia Kia

Kia Kia Kia Kia Kia Kia

Andere wielkeuzes zijn er niet, die hangen samen met het uitrustingsniveau.

Interieuraankleding

Blijkbaar zijn we daarmee alweer aan het einde van onze configuratie gekomen, want voor het interieur valt niets te kiezen…

Pakketten en losse opties

…en de optielijst bestaat slechts uit wat gebruikelijke accessoires voor opladen of voor het vervoeren van bagage.

‘Onze’ Kia EV4

Aangezien de gekozen carrosseriekleur geen meerprijs heeft, blijft de prijs van onze Kia EV4 daarmee op 45.195 euro. Enerzijds zit de EV4 daarmee iets boven het prijsniveau van de Ceed die hij vervangt. Aan de andere kant is het wel marktconform voor een volledig elektrische auto in dit segment en staat er een rijke uitrusting tegenover. Wat vind jij, is het genoeg om net als de andere Kia EV-modellen een succes te worden? Overigens, zodra we met de EV4 hebben kunnen rijden lees je dat natuurlijk meteen op onze website en in het magazine.

Kia Kia Kia Kia Kia Kia Kia