Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Opel Mokka GSe in Nederland

De Opel Mokka is nu ook leverbaar als sportieve GSe. Maar hoe sportief is hij nou echt? Met een duik in de prijslijst proberen we daar alvast achter te komen.

In 2023 keerden de iconische letters ‘GSe’ terug, voor de plug-in hybride sportuitvoering van de Opel Astra. Sportieve grotere Opels waren er vroeger ook, maar wij denken vooral terug aan de tijden van de hot hatchback. Een Corsa GSe is er (nog?) niet, maar nu heeft wel de Opel Mokka ook een GSe-uitvoering. Weet die alvast te overtuigen als een opgehoogde hot hatchback? Dat zal een rijtest een keer moeten uitwijzen, maar we kijken wel alvast naar wat hij op papier heeft te bieden. Tijd voor een duik in de prijslijst!

Motoren Opel Mokka GSe

Waar de Astra GSe een plug-in hybride is, is de Opel Mokka GSe volledig elektrisch aangedreven. Je hebt de beschikking over 281 pk en 345 Nm op de voorwielen. Daarmee bereik je in 5,9 seconden de 100 km/u en kan je doorgaan tot 200 km/u. Opmerkelijk genoeg is in de prijslijst nog geen WLTP-stroomverbruik ingevuld. Wel is de actieradius al bekend. Bij het hogere vermogen hoort ook een wat hoger verbruik en daardoor is de 54 kWh batterij bij de GSe goed voor 324 km, in plaats van 402 km voor de ‘gewone’ Mokka Electric-modellen.

Uitrustingen Opel Mokka GSe

De Opel Mokka GSe is gebaseerd op de reguliere GS-uitvoering, die toch al compleet is uitgerust. Aanvullend biedt de GSe modelspecifieke bumpers, 20-inch lichtmetalen wielen met ‘performance-banden’, gele remklauwen, verwarmde GSe Performance-sportstoelen met alcantara bekleding en aluminium sportpedalen. Op technisch vlak is er een sperdifferentieel.

Opel Opel

Opel Opel

Buiten de sportieve zaken kan je rekenen op matrix-led-koplampen, keyless entry & start, stuurverwarming, parkeersensoren rondom, het meest complete multimediasysteem (inclusief navigatie en GSe-specifieke menu’s) en een draadloze smartphone-lader. Kortom, standaard al alles erop en eraan.

Prijzen Opel Mokka GSe

Kost dat? Een volledig standaard Opel Mokka is er vanaf 29.999 euro, voor de Opel Mokka GSe betaal je minimaal 43.999 euro. Dat prijsverschil valt ons nog mee, als je kijkt wat er tegenover staat. Bovendien is de Mokka GSe een van de voordeligste ten opzichte van de sportversies van de andere Stellantis B-segment crossovers.

Exterieuraankleding

Leuk: de standaardkleur is helder metallic donkerblauw. Dat geldt overigens ook voor de ‘gewone’ Mokka-modellen. Iedere andere kleur kost 699 euro extra. Dan heb je keuze uit de unilakken donkergrijs en wit en de metallic-kleuren zwart, een lichter grijs en helder groen. Wij blijven bij het standaard blauw. Deze keer niet uit kostenoverweging, maar gewoon omdat we die het mooist vinden. Het blauw contrasteert ook mooi bij de zwarte accenten. Daarover gesproken: een contrasterend zwart dak is voor de GSe standaard. Als je dat niet wilt kan je het zonder meerprijs alsnog in carrosseriekleur laten uitvoeren. Wij laten het dak zwart, dat maakt de GSe net wat meer speciaal (ondanks dat het ook kan bij een reguliere Mokka). Een contrasterend zwarte motorkap (299 euro) kan ook, maar vreemd genoeg is die ondergebracht bij de losse opties in plaats van exterieuraankleding. Wij houden het bij een zwart dak.

Opel Opel Opel Opel Opel Opel

Opel Opel Opel Opel Opel Opel

Andere wielkeuzes zijn er niet voor de GSe.

Interieuraankleding

Voor het interieur valt niets te kiezen: andere mogelijkheden dan zwart alcantara zijn er niet.

Pakketten en losse opties

Aangezien de Opel Mokka GSe al is gebaseerd op het hoogste uitrustingsniveau, is de optielijst lekker overzichtelijk. Er staan maar twee dingen op: een warmtepomp (799 euro) en een bandenreparatieset (49 euro). Die eerste is in de koude maanden van het jaar wel zo prettig en werkt dan efficiënter dan reguliere verwarming. Vinken we dus aan. Voor dat prijsje is de reparatieset ook wel handig om te hebben.

‘Onze’ Opel Mokka GSe

Met deze keuzes komt de totaalprijs op 44.847 euro. Natuurlijk, een koopje is het daarmee niet meer. Aan de andere kant krijg je er op papier wel een echt sportieve B-segmenter voor terug. Of hij dat in de praktijk waar weet te maken, zal een rijtest binnenkort uit moeten wijzen. Andere auto’s op dit platform wisten echter al te overtuigen, zelfs met merkbaar verschil in karakter.

Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel