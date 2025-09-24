Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: waarom kiezen voor de Nissan Micra?

De nieuwe Nissan Micra is afgeleid van de Renault 5. Heeft hij meer te bieden dan alleen een ander frontje? Met een duik in de prijslijst gaan we op zoek naar het antwoord.

De teasers voor de nieuwe Nissan Micra en de 20-23 Concept waren nog wel veelbelovend, maar de productieversie is wel heel erg een Renault 5 met andere lichtunits. In het interieur lijkt het logo op het stuur het enige verschil. Toch zijn er bij nadere beschouwing wel meer verschillen tussen de twee. Zo komt vanbuiten geen plaatwerkdeel van beide auto’s overeen. Toen we laatst alvast met de auto konden rijden, leek de Micra ook wel wat zachter afgesteld dan de Renault. Of er meer verschillen zijn, gaan we nu ontdekken met een duik in de prijslijst.

Motoren Nissan Micra

Op technisch vlak zijn de Nissan Micra en Renault 5 wel volledig identiek, met als enige verschil dat de Renault ook een 95 pk sterke versie heeft. De Nissan begint meteen bij 120 pk, met de 150 pk sterke aandrijflijn als optie. Bij de krachtiger motor hoort ook meteen een grotere batterij: 52 versus 40 kWh. Dat is goed voor een actieradius van 317 tot 416 km (WLTP).

Prijzen Nissan Micra

De prijslijst van de Nissan Micra begint bij 29.590 euro, waarmee hij tegen onze verwachting in net iets duurder is dan de Renault. Daar is wel een verklaring voor, komen we zo op terug. Upgraden naar de grotere batterij en krachtiger motor brengt de prijs op 34.590 euro. Dan zit je ook meteen op een hoger uitrustingsniveau. Nog een trede hoger opklimmen brengt de prijs op 36.490 euro.

Uitrustingen Nissan Micra

De Nissan Micra mag dan wat duurder zijn dan de Renault 5, daar staat wel ook een rijkere standaarduitrusting (Engage) tegenover. Naast de krachtiger aandrijflijn biedt de Nissan onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, privacy glass, een digitaal instrumentarium, parkeersensoren achter en de gebruikelijke overige rijassistenten. Ook niet onbelangrijk: in tegenstelling tot bij Renault is ook een warmtepomp standaard.

De Advance breidt dat uit met onder andere extra instellingsmogelijkheden voor de bestuurdersstoiel, een iets groter (10,3-inch) instrumentarium, stoel- en stuurverwarming, twee extra speakers voor het audiosysteem, een draadloze smartphone-lader, Google-diensten (waaronder navigatie), rijmodi, adaptieve cruise control, een achteruitrijcamera en de mogelijkheid van one pedal driving.

Het topniveau is Evolve, met onder meer chromen raamomlijsting, two-tone-lak, deels elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een Harman Kardon audiosysteem.

Onze keuze gaat uit naar het grotere batterijpakket, maar aan de uitrustingen van de Advance hebben we voldoende.

Exterieuraankleding

Er is keuze uit zes carrosseriekleuren, waarvan wit de standaard is. Voor 700 euro mag je kiezen uit grijs en zwart, maar ook uit twee tinten blauw en rood. Een leuk onderscheid ten opzichte van de Renault, want daarbij ontbreken het lichte blauw en rood. Voor (in totaal) 950 euro worden deze kleuren – behalve zwart natuurlijk – gecombineerd met een zwart dak. Wij gaan voor het lichtere blauw, maar zonder contrasterend dak.

De standaard 18-inch wielen kunnen we voor 500 euro omwisselen voor alternatieve designs in dezelfde maat. Zie hieronder. Wij houden het bij de standaard wielen.

Interieuraankleding

In standaardconfiguratie zorgt de sfeerverlichting voor de enige kleur in het zwarte interieur. Zonder twijfel vinken we voor 400 euro het grijs-beige interieur aan. De bekleding blijft stof. Voor deels kunstleer heb je de Evolve nodig.

Pakketten en losse opties

Nog een verschil met Renault: bij Nissan is er geheel geen optielijst.

‘Onze’ Nissan Micra

Daarmee blijft de prijs van onze Nissan Micra beperkt tot 34.590 euro. Op het eerste gezicht is de nieuwe Nissan Micra misschien een iets minder leuke en toch ook wat duurdere versie van de Renault 5. Maar wie verder kijkt, ontdekt toch wel wat interessante aankoopargumenten. De langere fabrieksgarantie bijvoorbeeld, of de rijkere standaarduitrusting. Ook kan je kiezen uit net even andere carrosseriekleuren.

