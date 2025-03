Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Volvo EX30 Cross Country – meer dan uiterlijk vertoon?

Met de Volvo EX30 Cross Country is de bekende XC-behandeling ook op het kleinste Volvo-model toegepast – en voor het eerst op een elektrische Volvo. Wat heeft deze offroad-versie precies te bieden? Tijd voor een duik in de prijslijst.

Motoren Volvo EX30 Cross Country

De Volvo EX30 Cross Country wordt gepositioneerd als een soort topmodel en is dus altijd voorzien van de krachtigste aandrijflijn. Het is altijd een Twin Motor Performance, wat betekent dat je beschikt over 428 pk, 543 Nm, een 64 kWh batterij (netto), een actieradius van 450 kilometer (WLTP) en een 0-100-sprint van slechts 3,6 seconden.

Prijzen Volvo EX30 Cross Country

Bij een nieuw topmodel hoort ook wel een stevig prijskaartje. De EX30 Cross Country kost minimaal 52.995 euro, terwijl je een volledig standaard Volvo EX30 al kunt bestellen vanaf 34.995 euro. Kanttekening is wel dat dat prijsverschil extra groot lijkt door de introductie van de Essential als nieuwe basisuitvoering. Die werd tegelijk geïntroduceerd met de Cross Country.

Uitrustingen Volvo EX30 Cross Country

Tegenover die stevige vanafprijs staat wel een rijke standaarduitrusting voor de EX30 Cross Country. Naast de deels zwarte bumpers en de spatbordrandjes heeft hij ook echte offroad-uitrusting, zoals beschermende skidplates, extra bodemspeling, een zachter afgesteld onderstel en modelspecifieke 19-inch wielen. Als Cross Country is de EX30 altijd het hoogste uitrustingsniveau Ultra, met onder meer verwarmbare voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel, een panoramadak, een 360-gradencamera en het Pack Pilot Assist.

Exterieuraankleding

Het kleurenpalet is verder niet anders dan voor de andere Volvo EX30-modellen. Standaard is het zachte lichtblauw. Voor 850 euro is er keuze uit wit, zwart, grijs en een soort luxe grijsbeige. Die laatste is onze keuze, want die tint past het beste bij het offroad-karakter van deze uitvoering.

Andere wielkeuzes zijn er niet voor de EX30 Cross Country. Die staat altijd op modelspecifiek 19-inch lichtmetaal.

Interieuraankleding

Voor de interieuraankleding is er wel weer enige keuze. Standaard is het interieur van de EX30 Cross Country uitgevoerd in luxe stofsoorten in zwart, donkergrijs en heel donkerblauw. Optioneel, voor 600 euro meerprijs, is een combinatie van wolmix en stof in donkergrijs en heel donkergroen. Die laatste sluit het beste aan op het ‘outdoor-thema’ van de Cross Country en wordt onze keuze.

Pakketten en losse opties

Omdat de Volvo EX30 Cross Country standaard al de Ultra-uitvoering is, is de resterende optielijst nog maar kort. Voor 2.775 euro kan je het Cross Country Experience-pakket toevoegen. Dat omvat spatlappen, dakdragers, een robuuste imperiaal en 18-inch versies van de reguliere Cross Country-wielem. Aha, toch nog een andere wieloptie. We vinken het pakket toch maar aan, voor de maximale offroad-beleving.

Als enige losse opties blijven nog over extra getint glas achter (395 euro) en een inklapbare trekhaak (1.250 euro). Die laten we beide wel even voor wat ze zijn.

‘Onze’ Volvo EX30 Cross Country

Dat brengt de totaalprijs op 57.220 euro. Een flink bedrag vergeleken met de prijs van een volledig standaard Volvo EX30. Aan de andere kant onderscheid je je met de EX30 Cross Country wel direct van de massa EX30’s die al in Nederland rondrijdt. De ‘gewone’ EX30 hebben we al eens eerder in deze rubriek samengesteld.

