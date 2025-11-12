Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Toyota Urban Cruiser in Nederland

Het is een duidelijke trend: vertrouwde typenamen keren weer terug. Ook bij Toyota. Na iets meer dan tien jaar is er weer een Toyota Urban Cruiser. Tijd voor een duik in de prijslijst.

Of het nu gaat om iconische namen zoals de Renault 5, 4 of Twingo of om ‘gewone’ namen zoals de Mitsubishi Grandis: diverse typenamen uit het verleden maakten dit jaar hun comeback. Nu kan ook de Toyota Urban Cruiser daar aan worden toegevoegd. Was dat voorheen een soort hoge hatchback, nu is het meer een kleine SUV. Overigens is de naam ‘Urban Cruiser’ al vaker hergebruikt: in Azië vind je hem op diverse compacte SUV-achtige modellen die eigenlijk Suzuki’s zijn. Dat laatste is voor ‘onze’ nieuwe Urbvan Cruiser trouwens niet anders.

Motoren Toyota Urban Cruiser

Ook niet onbelangrijk: de nieuwe Toyota Urban Cruiser is altijd volledig elektrisch. Er zijn drie vermogensvarianten: 144 pk, 174 pk en 184 pk. Het koppel bedraagt in alle gevallen 194 Nm. Afhankelijk van de uitvoering duurt de standaardsprint 7,4 tot 9,6 seconden. De krachtigste variant heeft vierwielaandrijving, de andere hebben voorwielaandrijving.

Het basismodel heeft een 49 kWh batterij, goed voor 344 km actieradius dankzij een lekker laag verbruik van 14,0 kWh/100 km. De andere modellen hebben een 61 kWh batterij, die afhankelijk van de uitvoering goed is voor 395 tot 426 km, met een gemiddeld verbruik van 15,0 tot 16,0 kWh/100 km. Dit zijn allemaal WLTP-waarden.

Uitrustingen Toyota Urban Cruiser

Er zijn vier uitrustingsniveaus: Active, Dynamic, Executive en Executive AWD. De Active heeft altijd de minst krachtige motor, de Executive AWD heeft de krachtigste en de Dynamic en Executive zijn voorzien van de ‘middelste’ aandrijflijn.

Verder bestaat de standaarduitrusting van de Toyota Urban Cruiser (de Active dus) uit onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, privacy glass, automatische airco, stoffen bekleding, een 10,25-inch centraal display. Bij de rijassistenten valt op dat ook adaptieve cruise control al standaard aanwezig is.

De extra’s van de Dynamic zijn vooral stuur- en stoelverwarming, verwarmde buitenspiegels en ruitenwissers, ook ventilatieroosters achterin én een krachtiger aansluiting voor snelladen: 67 kW versus het standaard 53 kW. Daarnaast zijn er dus de grotere batterij en krachtiger motor.

Toyota Toyota

Toyota Toyota

Tot slot is er de Executive, met onder meer 19-inch wielen, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, deels kunstleren bekleding, een panoramadak, draadloze smartphonelader, JBL-audiosysteem en een 360-gradencamera. Het enige verschil tussen de Executive en de Executive AWD is de aandrijflijn.

Prijzen Toyota Urban Cruiser

De prijslijst van de nieuwe Toyota Urban Cruiser begint bij 32.995 euro. Upgraden naar de Dynamic kost 35.795 euro en de Executive zit daar met 38.295 euro weer iets boven. Voor de Executive AWD loopt de prijs op tot 39.795 euro.

Voor onze configuratie nemen we de Executive. Vooral omdat die de meeste mogelijkheden biedt voor persoonlijke aankleding, want uiteindelijk is de basisversie ook al rijk uitgerust. Wel hebben de Dynamic en Executive wat ons betreft ook de meest interessante aandrijflijn: net even wat meer vermogen en een grotere actieradius dan zowel het standaardmodel als de AWD.

Exterieuraankleding

Iedere Toyota Urban Cruiser is standaard metallic donkerblauw. Voor 795 euro is er keuze uit wit of twee grijstinten. Voor 1.050 behoren parelmoer zwart en wit tot de mogelijkheden. Als enige biedt de Executive ook two-tone versies met zwart dak. Dat kan in combinatie met alle kleuren behalve donkerblauw en – uiteraard – zwart. In ruil daarvoor duikt bij de two-tone-opties ook donkerrood op. Dat wordt hem. Overigens hebben de two-tone-kleuren een meerprijs van 1.095 euro, of 1.495 euro in het geval van parelmoer wit.

Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota

Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota

Andere mogelijkheden voor de wielen zijn er niet.

Interieuraankleding

Ook voor het interieur valt niets te kiezen: het blijft een nogal zwarte bedoening.

Pakketten en losse opties

Een verdere optielijst is er ook al niet. Er is alleen nog een accessoirelijst, waar blijkbaar alleen dakkoffers op staan.

‘Onze’ Toyota Urban Cruiser

Daarmee komt onze samenstelling uit op 39.390 euro. Binnen de huidige automarkt is dat op zich niet buitensporig, zeker aangezien we bijna alles aan boord hebben. Aan de andere kant: je ziet zo nog maar een paarhonderd euro onder de basisprijs van een RAV4 of bZ4X…

Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota