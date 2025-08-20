Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Audi Q3 in Nederland

Audi is druk bezig met het vernieuwen van het modelaanbod. Ook de Audi Q3 begint aan een nieuwe generatie. Met een duik in de prijslijst maken we alvast kennis.

Na recent al de Audi Q5 hebben we nu weer een Audi-SUV in deze rubriek, want ook de Audi Q3 begint dit jaar aan een nieuwe modelgeneratie. Die zal pas eind dit jaar leverbaar zijn, maar hij is al wel te bestellen. We nemen dus snel een duik in de prijslijst voor een eerste kennismaking.

Motoren Audi Q3

De Audi Q3 is gepresenteerd met benzinemotoren, een diesel een een (benzine) plug-in hybride aandrijflijn. Voor nu staat alleen die laatste in de prijslijst. Het is nog even afwachten of dat net als bij de Q5 zo blijft, of dat de Q3 later ook nog als mild hybrid deze kant op komt. De PHEV heeft in ieder geval een 1,5-liter viercilinder als basis en een systeemvermogen van 272 pk. Goed voor een 0-100-tijd van 6,8 seconden. Een 19,7 kWh batterij maakt een volledig elektrische WLTP-actieradius van maar liefst 143 km mogelijk.

Uitrustingen Audi Q3

De Audi Q3 is er als Pro Line, Advanced en S Edition. Enkele highlights van de standaarduitrusting: 17-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, stoffen bekleding, cruise control en parkeersensoren voor en achter. De Advanced voegt daar onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, sportstoelen met verwarming, automatische driezone airco en het Tech-pakket aan toe. Dat pakket omvat adaptieve cruise control, extra instelmogelijkheden voor de voorstoelen, een parkeerassistent en keyless entry & start. De S Edition maakt het af met 19-inch lichtmetaal, een afgevlakt sportstuur, extra verlichtingsfuncties en een algemeen sportievere aankleding, zie hieronder.

Prijzen Audi Q3

Met – op dit moment – drie uitvoeringen is de prijslijst overzichtelijk. Ze kosten respectievelijk 52.990 euro, 55.490 euro en 57.990 euro. Wij vallen voor de sportief aangeklede S Edition.

Exterieuraankleding

Standaard is de nieuwe Audi Q3 uitgevoerd in maagdelijk wit. Voor 1.110 euro wordt dat een wat luxer metallic wit, maar kan je ook kiezen voor zwart, felrood, donkerblauw en donkergroen. Voor dezelfde meerprijs zijn er ook nog twee tinten parelmoergrijs. Wij gaan voor blauw. Voor 1.005 euro kan je diverse zilverkleurige exterieurdelen uitvoeren in zwart. Doen we.

De voor deze uitvoering standaard 19-inch wielen kunnen we omruilen voor drie alternatieve designs in dezelfde maat (365 tot 775 euro) of vier alternatieven in 20 inch (1.680 tot 1.800 euro). Zie hieronder. Het standaard 19-inch vinden we al groot genoeg, maar we gaan wel voor een van de alternatieve designs.

Interieuraankleding

Standaard krijg je in de Audi Q3 S Edition bekleding van stof en microvezel. Alternatieven zijn een combinatie van echt leer en kunstleer (930 euro) of volledig microvezel (1.345 euro). Ook delen van het dashboard en de portieren worden dan wat anders aangekleed. Onze keuze valt op de volledig microvezel bekleding, die het sportieve sfeertje van de S Edition wat meer benadrukt.

Het standaard met leder beklede stuurwiel kan je voor 220 euro van verwarming voorzien, maar ook als optie zonder meerprijs vervangen door een ledervrije versie. Hoewel, zonder meerprijs… Je moet dan om een of andere reden wel het Tech Pro-pakket à 3.990 euro bestellen… Dan houden we bij het aanvinken van stuurverwarming. Voor 520 euro zou je nog houten decoratielijsten kunnen aanvinken.

Pakketten en losse opties

Op de optielijst vinden we naast het Tech Pro-pakket ook het Tech Plus-pakket voor 1.990 euro. Dan krijg je extra geavanceerde led-verlichting, een verlicht Audi-logo achter, progressieve besturing, proactieve inzittendenbescherming en extra rijassistenten. Het Tech Pro-pakket omvat onder meer adaptieve cruise control, een adaptief onderstel, omgevingscamera’s, een versterkt ‘aandrijfgeluid’ in het interieur en elektrisch instelbare voorstoelen met geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel en buitenspiegels. Wij houden het bij het standaard Tech-pakket.

De extra geavanceerde led-verlichting kan je ook als losse optie bestellen (1.290 euro), maar voor de matrix-led-koplampen heb je ook het Tech Plus-pakket nodig, wat de meerprijs ervan feitelijk op 3.490 euro brengt. Heb je het Tech Plus-pakket toch al aangevinkt, dan kosten die koplampen nog steeds 1.500 euro extra. Tja, ook dit geld houden we maar op zak. De standaard koplampen presteren ook al goed en die vinden we er zelfs ook wat mooier uitzien.

De belangrijkste losse opties: MMI Experience Pro (2.055 euro), head-up display (970 euro, maar alleen in combinatie met MMI Eperience Pro), een pakket met extra rijassistenten (1.430 euro), Audi Phone Box (draadloze oplader, 365 euro), oled-achterlichten (1.270euro, maar alleen in combinatie met Tech Plus), extra zij- en centrale airbag (440 euro), privacy glass (485 euro) en een panoramadak (1.585 euro) en een trekhaak 920 euro. Het head-up display hadden we nog wel willen hebben, maar niet in combinatie met een duur infotainmentpakket waar we niet om hebben gevraagd. Dan vinken we maar niets aan.

‘Onze’ Audi Q3

Daardoor is de prijs van onze Audi Q3 ‘slechts’ opgeklommen tot 62.445 euro. Dat valt op zich nog mee, aangezien we in de basis al wel voor het hoogste uitrustingsniveau kozen. Hoe zou jij de Audi Q3 samenstellen?

