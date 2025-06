Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: eerste kennismaking met de Firefly

De Firefly is inmiddels te bestellen. Met een duik in de prijslijst maken we alvast kennis met de relatief betaalbare elektrische nieuwkomer.

Als meer betaalbaar submerk introduceert Nio de Firefly, wat voorlopig zowel de merk- als typenaam is van het compacte model. We hebben de auto nog niet in het echt kunnen bekijken, maar hij is wel al te bestellen. Daarom maken we met een duik in de prijslijst alvast kennis met deze interessante nieuwkomer.

Motoren Firefly

Het Firefly-aanbod is lekker overzichtelijk. Er is één motor: een 142 pk en 200 Nm sterke elektromotor, die de auto in 8,1 seconden op de 100 km/u brengt. De topsnelheid bedraagt 150 km/u. Ook voor de batterij is er maar één optie: een 41,2 kWh batterijpakket, dat goed is voor een actieradius van 330 km. Het gemiddelde verbruik bedraagt 14,5 kWh/100 km (beide WLTP). Niet baanbrekend, maar wel prima.

Uitrustingen Firefly

De Firefly debuteert als First Edition, met onder meer full-led-verlichting, verwarmde buitenspiegels, akoestische voorruit, bekleding van stof en kunstleer, 6-inch digitaal instrumentarium, 13,2-inch centraal display met compleet infotainment, een digitale binnenspiegel, automatische klimaatcontrole en de gebruikelijke veiligheids- en assistentiesystemen, inclusief adaptieve cruise control. Ook standaard is een frunk van 92 liter, aanvullend op de reguliere bagageruimte van ook al 404 liter.

Daarnaast is er de Comfort, die dat uitbreidt met 18-inch lichtmetalen wielen (de standaard lichtmetalen wielen zijn kleiner, maar daarvoor geeft men geen maat op), een panoramadak, elektrisch verstelbare en geventileerde voorstoelen met massagefunctie, microvezel-met-kunstleren bekleding, een draadloze smartphone-lader, een ‘geursysteem’ voor het interieur en extra USB-C-aansluiting achterin.

Prijzen Firefly

De Firefly First Edition is leverbaar vanaf 29.900 euro. De Comfort kost uiteraard wat meer, maar hoeveel precies is op moment van schrijven nog onbekend. Dat uitrustingsniveau wordt nog slechts als aankondiging vermeld. Voor onze configuratie vormt de First Edition dus vanzelf het uitgangspunt.

Exterieuraankleding

De standaardkleur is wat Firefly ‘Lavender’ noemt, al vinden wij het vooral grijs. In ieder geval in de configurator. Op sommige persfoto’s lijkt de kleur inderdaad wel een heel licht paars tintje te hebben. Voor 700 euro mag je kiezen uit grijs, zwart, wit en een kleur die Firefly ‘Sand’ noemt. Laten we het bij de standaardkleur Lavender houden. Vergeleken met Sand is het ons om het even en het scheelt weer wat in de prijs.

Meer exterieuraankleding is er niet.

Interieuraankleding

Het interieur wordt standaard uitgevoerd in pikzwart, maar zonder meerprijs kan je daar lichtbeige van maken. Doen we.

Pakketten en losse opties

De optielijst is zeer beperkt. Een 11 kW boordlader is al bij de prijs inbegrepen, dus blijft als enige aanvulling over een Mode 3 laadkabel voor openbare laadpunten. Blijkbaar is die niet standaard, maar het lijkt ons toch wel handig. Kost 199 euro en vinken we aan.

‘Onze’ Firefly

Daarmee zijn we alweer aan het einde van de configuratie en met die ene optie tillen we de totaalprijs dus naar 30.099 euro. Een prima aanbod, of zou jij toch voor zo’n 5.000 euro meer kiezen voor de Kia EV3 of Volvo EX30? Zodra we met de Firefly hebben gereden kunnen wij die vergelijking wat beter maken. Wanneer het zo ver is, lees je dat natuurlijk op onze website en in het magazine.

