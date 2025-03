Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de goedkope Dongfeng Box

Importheffingen of niet, voordelige Chinezen zijn er nog steeds. De Dongfeng Box bijvoorbeeld. Is hij alleen maar voordelig of ook echt interessant? Dat zoeken we uit met een duik in de prijslijst.

In het segment van compacte EV’s is de strijd nu echt losgebarsten. Ook Dongfeng, dat we in Nederland vooral kennen van kleine bedrijfswagentjes, mengt zich erin. Dat doen ze met de Box, een auto die behalve misschien met zijn naam een serieuze indruk maakt. Het is een vijfpersoons auto in het B-segment, die vooral moet overtuigen met een veel-voor-weinig-aanpak. Eens kijken of hij dat waarmaakt.

Motoren Dongfeng Box

De Dongfeng Box is altijd volledig elektrisch aangedreven, door een 95 pk en 160 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Wel is er keuze tussen twee batterijen: een 30 kWh en een 41 kWh variant (netto capaciteit). In beide gevallen bedraagt het gemiddelde verbruik 10,6 kWh/100 km. Daarmee kom je met de basisbatterij 230 km ver en met de grotere baterij 310 km (WLTP). Beide varianten sprinten in iets meer dan tien seconden naar de 100 km/u en gaan door tot 140 km/u.

Prijzen Dongfeng Box

Importheffingen of niet, Dongfeng weet de Box nog altijd scherp aan te bieden. Kort na introductie nam de prijs wat toe, maar met 23.499 euro is de vanafprijs nog steeds scherp. De grotere batterij heb je vanaf 24.499 euro.

Uitrustingen Dongfeng Box

De twee batterijen hangen samen met de uitrustingsniveaus Style Edition en Premium Edition. De Style biedt onder meer 17-inch stalen velgen, keyless entry, PVC-bekleding, een 12,8-inch centraal display, automatische airco, draadloze smartphone-lader, uitgebreide sfeerverlichting in het interieur en de gebruikelijke (vaak verplichte) rijassistenten.

De Premium Edition breidt dat uit met onder andere 17-inch lichtmetalen wielen, een 360-gradencamera, een elektrisch verstelbare, verwarmde én geventileerde bestuurdersstoel, adaptieve cruise control, V2L-laadfunctie en een hoogwaardiger audiosysteem.

Dongfeng Dongfeng

Dongfeng Dongfeng

Vanwege de bescheiden meerprijs en – vooral – de net wat grotere actieradius gaan wij voor de Premium.

Exterieuraankleding

Er is keuze uit vijf carrosseriekleuren. Standaard is de auto wit. Met een meerprijs van 399 euro is er keuze uit grijs, blauw en lichtgroen. Voor 698 euro kan je ook kiezen voor paars met een wit dak. Voor dezelfde prijs is dat witte dak ook te combineren met blauw en groen. Wij gaan voor blauw met een wit dak.

Dongfeng Dongfeng Dongfeng Dongfeng Dongfeng

Dongfeng Dongfeng Dongfeng Dongfeng Dongfeng

Andere wielkeuzes zijn er niet.

Interieuraankleding

Voor het interieur is er keuze uit drie kleurencombinaties, waarvan het onduidelijk is welke standaard is. In ieder geval heb je keuze uit grijs-met-zwart en wit-met-zwart. Alleen als je voor de paarse carrosseriekleur kiest is het interieur ook uit te voeren in paars-met-zwart. De kleurkeuze voor het interieur heeft geen invloed op de totaalprijs.

Dongfeng Dongfeng Dongfeng

Dongfeng Dongfeng Dongfeng

Pakketten en losse opties

In ruil voor de al behoorlijk complete standaarduitrusting staat er vrijwel niets op de optielijst. Het enige waarvoor je nog kunt kiezen zijn een bagageruimtemat (69 euro) en extra laadkabels (249 tot 319 euro).

‘Onze’ Dongfeng Box

Met onze uitvoering- en kleurkeuze komt de totaalprijs van ons exemplaar op 25.197 euro. Nog steeds een best scherp aanbod in de huidige automarkt, zeker voor een EV. Weten hoe de concurrentie het ervan af brengt? Eerder stelden we in deze rubriek al de Citroën ë-C3, Dacia Spring, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster en – iets duurder, maar wel érg leuk – de nieuwe Renault 5 samen.

Bij gebrek aan meer configuratorbeelden, zie je hieronder nog wat beeld uit de persmap.

Dongfeng Dongfeng Dongfeng Dongfeng