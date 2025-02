Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit maakt de Kia EV3 zo interessant

De Kia EV3 is nog maar net op de markt, maar toch zie je hem al met regelmaat rijden. Wat maakt hem zo populair? Tijd voor een duik in de prijslijst!

De Kia EV3 is een volledig nieuwe aanvulling van de EV-modelfamilie. Ten opzichte van de bestaande Kia-modellen is hij nog het meest vergelijkbaar met de (iets langere) Kia Niro, die voorlopig ook gewoon in elektrische versie leverbaar blijft. De EV3 is een directe concurrent voor de inmiddels vele andere elektrische compacte SUV’s, in het bijzonder de populaire Volvo EX30. Eerder hebben we de twee al eens op papier met elkaar vergeleken. Een rijtest wees al uit dat de EV3 goed presteert. Onze toenmalige voorspelling dat de EV3 een Nederlandse verkooptopper gaat worden, lijkt uit te komen. We zien hem nu al regelmatig rijden. Maar wat heeft hij precies te bieden en hoe zouden wij hem samenstellen? Tijd voor een duik in de prijslijst.

Motoren Kia EV3

De Kia EV3 heeft altijd een 204 pk en 283 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Wel is er keuze uit twee batterijpakketten: een 58,3 of 81,4 kWh pakket. Goed voor 436 en 605 km actieradius volgens de WLTP-cyclus. Let op: met 1.785 kg valt de EV3 met het grotere batterijpakket net in een hogere categorie wegenbelasting. De basisversie weegt namelijk 1.700 kg. Afhankelijk van zowel batterijkeuze als verdere uitvoering duurt de 0-100-sprint 7,5 tot 7,9 seconden en de topsnelheid is altijd begrensd op 170 km/u.

Uitrustingen Kia EV3

Er zijn maar liefst vijf uitrustingsniveaus om uit te kiezen: Air, Plus, Plus Advanced, GT-Line en GT-PlusLine. Die laatste twee hebben altijd de grotere batterij, die eerdere zijn met beide te combineren. Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 17-inch lichtmetalen wielen, led-koplampen, parkeersensoren rondom, stoffen bekleding, tweezone klimaatcontrole, adaptieve cruise control, geïntegreerde navigatie en maar liefst 29 inch aan displays (digitaal instrumentarium plus centraal display).

De Plus biedt aanvullend privacy glass, stuur- en stoelverwarming (voorin), Digital Key 2.0, een V2L-aansluiting, een draadloze smartphone-lader en wat extra rijassistenten (o.a. dodehoek). Als Plus Advanced wordt dat nog eens aangevuld met 19-inch lichtmetalen velgen, een glazen schuif-kanteldak, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, kunstleren bekleding, automatisch bedienbare achterklep en Harman Kardon audiosysteem.

Als GT-Line komen daar full-led-verlichting, sfeerverlichting, achterbankverwarming, een wat sportievere aankleding en nog wat meer geavanceerde rijassistenten bij. De GT-PlusLine maakt het aanbod compleet met onder meer een head-up display, stoelventilatie voorin, een 360-gradencamera en op afstand bedienbare parkeerassistentie.

Prijzen Kia EV3

Natuurlijk heeft alles wel zijn prijs. De basisprijs is een interessante 36.995 euro. Met de Plus en Plus Advanced loopt dat stapsgewijs op naar 38.695 en 41.195 euro. Toevallig is dat laatste ook de vanafprijs van het basismodel met de grotere batterij. Met de GT-Line spring je direct naar 47.195 euro, maar dan dus wel met standaard ook de grotere batterij. Aan de top van de keten staat de GT-PlusLine, waarvoor je minimaal 49.195 euro betaalt.

Laten we proberen onze configuratie betaalbaar te houden: de standaard batterij is voldoende. Wel willen we iets meer luxe dan het standaardmodel. Aan de andere kant kosten de grotere wielen ook weer actieradius. Het wordt dus de Plus als goede middenweg.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de Kia EV3 geleverd in wit. De meeste alternatieven kosten 795 euro en dan heb je keuze uit een ander soort wit, zwart, grijs, ivoorzilver, een grijzig groen, lichtblauw en zelfs oranje. De enige wat duurdere kleur is matzilver, voor 1.795 euro. Wij gaan voor het frisse groen.

Als reguliere optie kan je geen andere wielen kiezen, maar via de accessoirelijst kan je wel een extra wielset bestellen. Dan heb je ineens keuze uit maar liefst elf verschillende wieldesigns, in 17 tot 20 inch en voor 1.185 tot 3.215 euro meerprijs. Dat is dan dus wel inclusief een set banden. Hieronder zie je een selectie van de mogelijkheden, maar ze worden in de configurator niet op de auto zelf getoond.

Via diezelfde accessoirelijst kan je nog kiezen voor exterieuraankleding zoals contrasterende zijspiegels (239 euro), striping op de C-stijl (70 tot 149 euro) en extra sierlijsten (145 tot 239 euro).

Interieuraankleding

Voor het interieur zijn er geheel geen aankledingsopties, afgezien van instaplijsten (159 euro) en sportpedalen (175 euro), die eigenlijk in de accessoirelijst staan.

Pakketten en losse opties

Losse opties zijn er ook niet, afgezien van accessoires zoals transportmiddelen, extra laadkabels en meer dat soort praktische zaken.

‘Onze’ Kia EV3

De prijs van de voor ons samengestelde Kia EV3 blijft daarmee beperkt tot 39.490 euro. Afgezet tegen de geboden actieradius en uitrustingen is dat nog steeds een scherpe prijs ten opzichte van concurrenten. Kortom, de nu al goede verkopen begrijpen we wel. Ben jij ook overtuigd of zou je toch voor een van de concurrenten gaan?

