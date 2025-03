Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Volvo ES90

Precies een week geleden werd de Volvo ES90 onthuld. Hoewel hij pas eind dit jaar echt leverbaar is, is de configurator al direct beschikbaar. We nemen dus meteen maar een duik in de prijslijst voor een nadere kennismaking.

De nieuwe Volvo ES90 doet een aantal dingen net even anders dan zijn voorganger, de S90. Ten eerste is hij volledig elektrisch. Ten tweede is het ondanks de ‘S’ in de naam geen sedan, maar een liftback. Een hoge liftback, want ten opzichte van de S90 gaat hij maar liefst 10 centimeter de hoogte in. Alles om de batterij te huisvesten. Ten derde blijft het bij de ES90 en komt er geen ‘EV90’, zoals een stationwagenvariant waarschijnlijk zou heten. In dit artikel vertellen we je meer over de ES90, nu kijken we vooral naar wat hij kost en wat hij voor die bedragen biedt.

Motoren Volvo ES90

Er zijn drie aandrijflijnen voor de Volvo ES90: Single Motor Extended Range, Twin Motor en Twin Motor Performance. Ofwel 333 pk en achterwielaandrijving, 449 pk en vierwielaandrijving of zelfs 680 pk en vierwielaandrijving. Daar hoort een koppel bij van respectievelijk 480, 670 en 870 Nm. Daardoor zijn de sprinttijden naar 100 km/u – ondanks het gewicht van rond de 2.000 kg – ook vlot: van 6,9 seconden voor het basismodel tot slechts 4,0 seconden voor de Performance.

Dat gewicht komt dan weer voor een groot deel door de grote batterij. Standaard is dat er een van 92 kWh, de Twin Motor-modellen hebben een 106 kWh-batterij. Als je de sprintprestaties niet te vaak aanspreekt is de Volvo ES90 vrij zuinig, waardoor je op een batterijlading 845 tot 910 km ver komt (WLTP), afhankelijk van de batterijversie. Het extra vermogen van de Performance zorgt op papier in ieder geval niet voor een hoger verbruik.

Prijzen Volvo ES90

Wat kost de nieuwe Volvo ES90? Minimaal 69.995 euro. Voor de vierwielaandrijving en grotere batterij betaal je 85.995 euro. De Performance is er vanaf 91.495 euro. Kijk je op het niveau van uitrustingsniveaus, dan zijn er de Core (vanaf diezelfde 69.995 euro), Plus (vanaf 73.995 euro) en Ultra (vanaf 80.995 euro).

Overigens zijn de Core en Plus er alleen met de basis aandrijflijn. Alleen de Ultra is ook met de krachtiger varianten te bestellen.

Uitrustingen Volvo ES90

De Core biedt standaard al onder meer 20-inch lichtmetalen wielen, elektrisch bedienbare en verwarmbare voorstoelen met kunstleren bekleding, vierzone klimaatcontrole met luchtreiniging, 14,5-inch centraal display, uitgebreid infotainment met Google-software en draadloze smartphone-connectie, draadloze smartphone-lader, een panoramadak, een elektrisch bedienbare achterklep en natuurlijk een enorme lijst aan assistentie- en veiligheidssystemen.

De Plus breidt dat verder uit met onder andere een head-up display, achterbankverwarming, nog wat extra (elektrische) instelmogelijkheden voor de voorstoelen en een Bose Premium-audiosysteem. De Ultra maakt het feest compleet met 21-inch wielen, pixel-led-koplampen, een adaptief onderstel, stoelmassage voorin, geventileerde zitplaatsen (ook achterin), elektrisch verstelbare rugleuning achterin, stuurverwarming, elektrochromatisch dimbaar panoramadak en een 360-gradencamera.

De meerprijs voor de Plus ten opzichte van de Core hebben we wel over. Ook is de standaard aandrijflijn al meer dan voldoende. Bovendien lijkt de auto door de ‘kleinere’ velgmaat (ten opzichte van de Ultra) wat minder hoog, dat staat ook net wat beter.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de Volvo ES90 geleverd in metallic grijs. Iedere andere tint kost 1.295 euro extra. Je hebt dan keuze uit nog een andere grijstint, zwart, wit, een soort beige, heel donker blauw en heel donker rood. Meestal zijn we wel in voor een kleurtje, maar dit blauw en rood is wel erg donker. Uiteindelijk gaan we toch maar voor Aurora Silver, de optionele grijstint. Niet heel spannend, maar wel een kleur waarin de auto goed tot zijn recht komt.

De standaard 20-inch wielen kunnen we omwisselen voor exemplaren in 21-inch (970 euro, zelfde als Ultra-uitvoering) of twee designs in 22-inch (1.940 of 2.290 euro). We houden het bij de standaard wielen, al is het maar omdat de grotere velgmaten de auto zoals gezegd alleen maar nog groter laten lijken.

Interieuraankleding

De standaard zwarte bekleding kan je voor 275 euro omwisselen voor wit of een soort lichtbruin. Wil je geventileerde stoelen, dan is dat afhankelijk van de kleurkeuze een meerprijs van 1.376 tot 1.695 euro. Liever geventileerd echt (Nappa)leer? Dan kost dat 2.920 tot 3.195 euro extra.

Zwart is wel erg donker. Wit is mooi, maar erg besmettelijk voor vuil. Het wordt dus lichtbruin. Vooruit, we gaan ook voor de geventileerde versie van het kunstleer.

Pakketten en losse opties

Optiepakketten zijn nog Climate (515 euro) en Pilot Assist (2.495 euro). Dat eerste omvat stuurverwarming, verwarmde wisserbladen en koplampsproeiers. Het tweede nog meer rijassistenten. Alleen het Climate-pakket vinken we aan.

Dan kan je je vervolgens nog uitleven met losse opties. Enkele highlights: een 360-gradencamera (765 euro), adaptieve luchtvering (2.250 euro), geïntegreerde dashcams (voor en achter, 645 euro), extra getint glas achter (515 euro), elektrochromatisch dimbaar panoramadak (1.150 euro) en een Bowers & Wilkins-audiosysteem (3.510 euro). Daarvan vinken wij alleen nog de 360-gradencamera aan.

‘Onze’ Volvo ES90

Daarmee passeert onze Volvo ES90 net de 80.000 eurogrens, met een totaal van 80.555 euro. Dat is niet weinig, maar wel een marktconforme prijs. Bovendien ben je dan nog steeds goedkoper uit dan met een volledig standaard Volvo EX90, ondanks dat daarvan inmiddels ook de lagere uitrustingsniveaus leverbaar van zijn.

