Duik in de prijslijst: dit kost de Polestar 5 in Nederland

Eindelijk is de Polestar 5 in productietrim gepresenteerd. Hij is ook al meteen te bestellen. Dat vraagt om een duik in de prijslijst.

De Polestar 5 werd ruim van tevoren aangekondigd en in de tussentijd hebben we er al regelmatig over geschreven. Vorige maand werd op de IAA eindelijk de productieversie gepresenteerd. Gelukkig wijkt die nauwelijks af van de mooie conceptversies, al is het jammer dat Polestar er blijkbaar een gewoonte van maakt om de achterruit te vergeten… Toch duiken we graag even in de prijslijst voor een nadere kennismaking.

Motoren Polestar 5

De Polestar 5 is leverbaar in twee uitvoeringen, waarbij je in de eerste plaats kiest tussen twee aandrijflijnen. De basisversie is met 748 pk, een maximum koppel van 812 Nm, een standaardsprinttijd van 3,9 seconden en een top van 250 km/u al niet bepaald onderbemeten. Wil je toch een stap verder, dan is er de Performance, met 884 pk en 1.015 Nm. Dan bereik je al na 3,2 seconden de 100 km/u, met eenzelfde topsnelheid.

In beide gevallen beschikt de auto over een 106 kWh batterij. Afhankelijk van de gekozen uitvoering kom je daarmee 565 of 670 km ver (WLTP). Hoewel beide varianten twee elektromotoren hebben, kost het extra vermogen van de Peformance blijkbaar aanzienlijk meer stroom.

Uitrustingen Polestar 5

Een greep uit de standaarduitrusting van de Polestar 5: 20-inch lichtmetalen wielen, verwarmde buitenspiegels, adaptieve pixel-led-koplampen, uitgebreid elektrisch verstelbare en verwarmde voorstoelen, elektrisch verstelbare achterbank, vierzone klimaatregeling, 9-inch digitaal instrumentarium, 14,5-inch centraal display, zeer compleet infotainment (zelfs een paar eenvoudige games, eerste jaar gratis), draadloze smartphone-lader, digitale achteruitkijkspiegel (want tja, geen achterruit…), elektrisch bedienbare achterklep en zo’n beetje alle rijassistenten die Polestar op dit moment in huis heeft.

De extra’s van de Performance zijn, naast de krachtiger aandrijflijn, onder meer 21-inch wielen, een adaptief onderstel en een Bowers & Wilkins-audiosysteem.

Prijzen Polestar 5

Je krijgt dus altijd een hoop, maar daar betaal je natuurlijk wel ook voor. De Polestar 5 is leverbaar vanaf 121.900 euro en als Performance loopt dat op naar 145.300 euro. Wij vinden de ‘basisversie’ al wel voldoende.

Exterieuraankleding

De standaardkleur van de Polestar 5 is heel licht grijs. Voor 1.500 euro kan je kiezen uit donkerder grijs en zwart. Wit heeft een meerprijs van 2.000 euro. De twee grijstinten heb je ook met een mateffect en dat heeft een meerprijs van 5.000 euro. Echte kleur ontbreekt helaas. Dan houden we het maar bij het standaard lichtgrijs.

Voor de wielen is er keuze uit drie optionele designs in 21 inch, met meerprijzen van 1.500 tot 2.500 euro. Opmerkelijk is dat één van de optionele designs alleen gecombineerd mag worden met een witte carrosseriekleur. Wij houden het toch maar bij de standaard wielen.

Interieuraankleding

Standaard is het interieur bekleed met zwart microvezel. Optioneel is Bridge of Weir Nappaleer in wit of zwart, met een meerprijs van respectievelijk 6.500 en 5.900 euro. Ondanks de stevige meerprijs brengen wij graag wat licht in de duisternis: het wordt wit leer.

Pakketten en losse opties

Zoals we inmiddels gewend zijn is de optielijst beperkt. Er staan zelfs maar drie dingen op: het Bowers & Wilkins audiosysteem (4.400 euro), suède hemelbekleding (1.000 euro) en een semi-elektrische trekhaak (1.600 euro). Daarvan vinken wij die eerste twee aan. Verder is er alleen nog een lijstje met wat praktische accessoires zoals winterbanden en dakdragers.

‘Onze’ Polestar 5

De door ons samengestelde Polestar 5 heeft nu een prijs van 133.800 euro. Een stevig bedrag, al kom je al snel op een vergelijkbare prijs wanneer je de meeste concurrenten net zo rijk gaat uitrusten. Wel heb je in deze prijsklasse doorgaans wat meer mogelijkheden tot personalisatie. Overigens is wat we nu samenstelden eigenlijk nog een Launch Edition. Op termijn volgen vast nog iets minder dure uitvoeringen en/of wat meer aankledingsmogelijkheden.

