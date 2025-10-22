Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Volkswagen T-Roc

De Volkswagen T-Roc begint aan een nieuw hoofdstuk. Weet die het succesverhaal voort te zetten? Met een duik in de prijslijst hebben we een eerste kennismaking.

Een hogere zitpositie, niet zo groot als een Tiguan maar wel nog steeds ruim genoeg vanbinnen. Met dat recept wist de Volkswagen T-Roc heel wat kopers voor zich te winnen. Nu is het tijd voor een tweede modelgeneratie, die ietsje langer is maar verder hetzelfde concept volgt. Met een duik in de prijslijst maken we kennis en ontdekken wat hij te bieden heeft en wat hij kost.

Motoren Volkswagen T-Roc

Wat opvalt is het vrij conservatieve motorenaanbod. Er is alleen een 1,5-liter mild hybrid benzinemotor, met naar keuze 116 of 150 pk. Op termijn komt er ook een ‘echte’ hybride, maar een plug-in- of elektrische versie hoeven we niet te verwachten. Wie nog wat meer geduld heeft kan voor dat laatste terecht bij de aanstaande ID.2X.

Beide mild hybrid-versies hebben voorwielaandrijving en een zeventrapsautomaat. Ook hebben beide een WLTP-verbruik van ongeveer 5,5 l/100 km (1 op 18). De voordelen van de krachtiger versie zijn vooral het hogere trekgewicht (1.500 versus 1.300 kg) en de snellere 0-100-sprint (8,9 versus 10,6 seconden). De topsnelheden zijn met iets meer en iets minder dan 200 km/u vergelijkbaar.

Uitrustingen Volkswagen T-Roc

Momenteel is er alleen nog keuze uit First Editions, maar die zijn wel gebaseerd op de uiteindelijke uitrustingsniveaus Trend, Life, Style en R-Line. De trend heeft altijd de 116 pk-motor, de R-Line altijd de 150-pk-versie en bij de andere twee kan je kiezen.

Enkele highlights uit de standaarduitrusting zijn 16-inch stalen wielen, full-led-verlichting, stoffen bekleding, een digitaal instrumentarium, een 26,1 cm (ja cm, geen inches) multimediascherm met draadloze connectiviteit, parkeersensoren voor en achter en andere gangbare assistentiesystemen.

Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen

Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen

De Life vult dat aan met 17-inch lichtmetalen wielen, getinte ramen achter, een 32,7 cm multimediascherm, adaptieve cruise control en een achteruitrijcamera. Bij de Style worden de wielen vergroot naar 18 inch en krijg je verder koplampen met extra lichtfuncties, de Digital Cockpit Pro, ErgoActive-bestuurdersstoel met massagefunctie, microvezel bekleding, stoel- en stuurverwarming, keyless entry & start en Park Assist. Tot slot is de R-Line vergelijkbaar met de Style, maar heeft die vooral een sportievere uitstraling en aankleding.

Prijzen Volkswagen T-Roc

Bij deze vier uitvoeringen horen de volgende vier vanafprijzen: 37.990 euro, 40.490 euro, 44.990 euro en 46.990 euro. Laten we deze keer voor de middenmoot gaan en de Life kiezen als basis voor onze verdere configuratie. De krachtiger motor heeft een meerprijs van 2.500 euro. Bedenk voor jezelf even of je het hogere trekgewicht en de snellere acceleratie nodig hebt, wij houden het nu even bij de standaardmotor.

Exterieuraankleding

De standaard carrosseriekleur is saai wit, maar gelukkig hebben bijna alle andere kleuren geen meerprijs. Als alternatieve unilak is er knalgeel, voor metallic kan je kiezen tussen zwart, donkergrijs, donkerrood en donkerblauw. De enige kleur met een meerprijs is rood à 140 euro. Verder kan je voor 440 euro het dak uitvoeren in contrasterend zwart. Alleen voor de Style is dat een gratis optie. Wij gaan voor rood, maar zonder het zwarte dak.

Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen

Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen

De standaard 17-inch wielen kan je voor 490 euro omwisselen voor de 18-inch exemplaren van de Style. Die meerprijs valt best mee, maar we vinden de Style-velgen niet mooier. We blijven dus bij de standaard 17 inch exemplaren.

Volkswagen Volkswagen

Volkswagen Volkswagen

Interieuraankleding

Voor de interieuraankleding valt niet te kiezen, in ieder geval niet bij de gekozen uitvoering. Het blijft bij zwart, met een vleugje lichtgrijs om dat te doorbreken. Overigens blijft het bij de optionele interieurs voor de andere uitvoeringen ook bij zwart en grijstinten. Je kiest bij de opties vooral voor luxere materialen.

Pakketten en losse opties

Aan optiepakketten zijn er het Ambient-pakket (440 euro), Comfort-pakket (440 euro), het Tech-pakket (540 euro) en het Multimedia-pakket (1.090 euro). Het eerste brengt rijmodi en bijpassende sfeerverlichting met zich mee, het tweede biedt een combinatie van achteruitrijcamera, adaptieve cruise control en stuur- en stoelverwarming met zich mee. Het Tech-pakket zorgt voor een diefstalalarm, keyless access en wat extra rijassistenten. Tot slot biedt het Multimedia-pakket geïntegreerde navigatie, spraakbediening en de Digital Cockpit Pro. Alleen de navigatiefunctie is helaas niet los verkrijgbaar. Wij vinken toch maar alleen het Comfort-pakket aan. De navigatie kan ook via de koppeling met de smartphone.

De losse opties: panoramisch schuif-/kanteldak (1.190 euro), trekhaak (890 euro), driezone automatische airco inclusief bediening achterin (440 euro), ruimtebesparend reservewiel (190 euro) en LED Plus-koplampen (1.290 euro). Daarvan vinken we alleen de driezone airco aan.

‘Onze’ Volkswagen T-Roc

Daarmee heeft onze Volkswagen T-Roc een totaalprijs gekregen van 41.510 euro. Niet super scherp, niet super duur, gewoon een marktconforme prijs. Zal dat genoeg zijn om de steeds heviger concurrentiestrijd aan te gaan? Dat gaan we merken. Zodra we met de nieuwe Volkswagen T-Roc hebben kunnen rijden lees en zie je dat natuurlijk ook op onze kanalen.

Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen