Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Renault 4

Na de Renault 5 heeft nu ook de Renault 4 zijn comeback gemaakt. Met een duik in de prijslijst maken we kennis en stellen we hem naar wens samen.

Na de moderne incarnatie van de Renault 5 volgde de Renault 4. Die kan je zien als een wat ruimer alternatief, zoals de Clio en Captur met brandstofmotoren ook naast elkaar staan. Bij eerste kennismaking waren we al zeer over de auto te spreken. Nu is de 4 ook daadwerkelijk te bestellen. Hoog tijd dus voor een duik in de prijslijst voor een gedetailleerde kennismaking.

Motoren Renault 4

Ook de nieuwe Renault 4 is altijd volledig elektrisch, met aandrijflijnen die overeenkomen met de 5. Nu, op moment van introductie, is er keuze uit de Urban Range en Comfort Range. Ofwel 120 of 150 pk, gecombineerd met respectievelijk een 43 of 55 kWh batterijpakket. Dat is dan weer goed voor een actieradius van respectievelijk 308 en 409 kilometer (WLTP).

Uitrustingen Renault 4

De uitrustingsniveaus zijn het vertrouwde Evolution, Techno en Iconic. De standaarduitrusting is al aardig compleet met onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, keyless entry & start, stoffen bekleding, 7-inch digitaal instrumentarium, 10-inch centraal display, Arkamis audiosysteem, achteruitrijcamera en andere gebruikelijke assistenten.

Aanvullend biedt de Techno een lichtrand om de ‘grille’, dakdragers, bekleding van gerecycled textiel, 10-inch digitaal instrumentarium, extra speakers voor het audiosysteem, extra USB-C-aansluitingen achterin, geïntegreerde Google-services, rijmodi, adaptieve cruise control, one pedal driving-functie en – niet onbelangrijk – preconditionering voor de batterij.

Tot slot is er de Iconic met onder andere een altijd two-tone carrosserie, privacy glass, bekleding van gerecycled kunstleer, stuurverwarming, verwarmbare voorstoelen (bestuurdersstoel ook elektrisch verstelbaar) en een automatische inparkeerfunctie.

Prijzen Renault 4

De prijslijst begint bij 29.990 euro voor de Renault 4 Urban Range, die alleen is te combineren met basismodel Evolution. Voor 32.990 euro krijg je de Comfort Range. De upgrade naar de Techno of Iconic brengt de vanafprijs op respectievelijk 34.990 en 36.490 euro.

Voor wie nooit echt lange afstanden rijdt is de Urban Range prima, maar wij kiezen vanwege onze langere ritten voor de Comfort Range. Als we die stap dan toch nemen vinden we de upgrade naar de Techno een no-brainer, want juist op gebied van elektrisch rijden biedt die de nodige extra’s. Na enige twijfel zetten we toch ook maar een vinkje bij de Iconic, omdat we de visuele aankleding van die versie het mooist vinden. Over uitvoeringen gesproken, we hopen dat Renault de 4 Savane 4×4 Concept in productie neemt.

Exterieuraankleding

Gelukkig hanteert Renault voor de 4 ook de strategie dat je moet bijbetalen voor saaie kleuren. De standaardkleur is namelijk mooi donkerrood en omdat we hebben gekozen voor de Iconic wordt dat standaard gecombineerd met een contrasterend zwart dak. Voor 300 euro extra wordt het rood vervangen door wit of grijs. Voor 700 euro meerprijs mag je kiezen uit zwart, bruin, een blauwachtig lichtgroen en heel licht blauw. Voor 100 euro extra wordt ook de motorkap en het deel rond de koplampen in zwart uitgeveord. Hoewel rood hem ook wel erg goed staat, valt de keuze uiteindelijk toch op het blauwgroen waarin de auto ook werd onthuld. Zonder zwarte motorkap.

De wielkeuze hangt samen met het uitrustingsniveau, dus op dat gebied valt niets te kiezen.

Interieuraankleding

Hetzelfde geldt voor de interieuraankleding. Ter vergelijk laten we hieronder wel ook de interieurs van de lagere uitrustingsniveaus zien. Die met het gele accentje hoort bij de door ons gekozen Iconic.

Pakketten en losse opties

Omdat we al topmodel Iconic hebben gekozen, staan op de optielijst nog maar twee zaken: een Harman Kardon audiosysteem (600 euro) en het Pack Advanced Driving Assist (850 euro). Die eerste spreekt voor zich, die tweede omvat onder meer dodehoekwaarschuwing, noodremsysteem bij achteruitrijden, een extra geavanceerde adaptieve cruise control met stuurassistent en een elektrisch bedienbare achterklep. Wij slaan beide even over.

Voor de Techno en Iconic volgt in de loop van het jaar ook nog de mogelijkheid van een groot te openen schuifdak, bijna een halfcabriolet. De meerprijs hiervan is echter nog niet bekend.

‘Onze’ Renault 4

De door ons samengestelde Renault 4, een Iconic met een optionele carrosseriekleur, heeft nu een prijskaartje van 37.190 euro. Enerzijds niet super goedkoop, aan de andere kant krijg je daarvoor wel een zeer compleet uitgeruste auto met een erg leuk design. Hoe zou jij de Renault 4 samenstellen? Of ga je toch voor de 5?

