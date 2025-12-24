Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross in Nederland

De Mitsubishi Eclipse Cross is aan een nieuwe modelgeneratie begonnen en die doet een hoop net even anders. Met een duik in de prijslijst maken we kennis.

Mitsubishi is zijn modelaanbod in rap tempo aan het vernieuwen. Dat doet het nadrukkelijk in samenwerking met Renault. Zo is de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross eigenlijk al een bekende: het is flauw gezegd een Renault Scenic met andere voor- en achterkant. Weinig onderscheidend, maar aan de andere kant wel een prima basis. Meer over de nieuwe Eclipse Cross lees je hier, nu duiken we in de prijslijst voor een nadere kennismaking.

Motoren Mitsubishi Eclipse Cross

De Mitsubishi Eclipse Cross is technisch identiek aan de Renault Scenic, maar is wel standaard leverbaar met de krachtigste aandrijflijn. Dat betekent een 87 kWh batterijpakket en een 220 pk sterke elektromotor. Goed voor een 0-100-tijd in 7,9 seconden. De WLTP-actieradius bedraagt een ruime 621 km. Volgens de prijslijst dan, de configurator vermeldt een actieradius van 633 km. Hoe dan ook: meer dan genoeg.

Uitrustingen Mitsubishi Eclipse Cross

Er zijn drie uitrustingsniveaus voor de Mitsubishi Eclipse Cross: Intense, Intense+ en Instyle. De standaarduitrusting bestaat uit onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, adaptieve led-koplampen, privacy glass, elektrisch bedienbare achterklep, ‘keyless operation’, verwarmde buitenspiegels, stuur- en voorstoelverwarming, stof-met-kunstleren bekleding (en alcantara voor overige interieurafwerking), deels elektrisch verstelbare voorstoelen, 12,3-inch digitaal instrumentarium en even groot centraal display, draadloze smartphone-lader, adaptieve cruise control, automatische airco, een 11 kW boordlader en de in dit segment gebruikelijke assistentiesystemen.

De meeruitrusting van de Intense+ omvat onder meer een 22 kW boordlader, 20-inch wielen, een 360-gradencamera en Park Assist. De Instyle gaat nog een stapje verder met onder andere een panoramadak, volledig elektrisch verstelbare voorstoelen, volledig kunstleren bekleding, een Harman Kardon Premium-audiosysteem en zelfs gezichtsherkenning.

Prijzen Mitsubishi Eclipse Cross

Het prijskaartje dat daarbij hoort? De Mitsubishi Eclipse Cross is te bestellen vanaf 45.690 euro. Upgraden naar de Intense+ brengt de prijs op 49.990 en de Instyle is er vanaf 52.990 euro.

De Renault Scenic is er vanaf 39.490 euro, maar wanneer je de krachtiger aandrijflijn kiest zit je op 45.290 euro. De uitrustingsniveaus zijn niet helemaal één op één te vergelijken, maar prijstechnisch gaan beide modellen dus vrijwel gelijk op.

Laten we deze keer eens genoegen nemen met het instapmodel. Een echte instapper is dat dus eigenlijk al niet, want ten opzichte van de standaard Renault-versie hebben we al geüpgraded naar de grotere batterij en krachtiger motor.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de Mitsubishi Eclipse Cross is mooi rood. Voor 800 euro wordt de auto grijs of zwart. Blauw en wit kosten 1.000 euro extra. Voor nog eens 500 euro zijn alle kleuren (behalve zwart) te combineren met een contrasterend zwart dak. Eigenlijk vinden we de standaardconfiguratie gewoon de mooiste, dus daar houden we het bij.

Andere wielkeuzes zijn er niet. Dat hangt dus volledig samen met het gekozen uitrustingsniveau.

Interieuraankleding

Dat geldt ook voor het interieur: je krijgt altijd de deels kunstleren bekleding. Opmerkelijk genoeg toont de configurator geen foto’s van het interieur. De bekledingskleur lijkt lichtgrijs te zijn, eens wat anders dan weer een zwarte auto.

Pakketten en losse opties

Een optielijst is er geheel niet: je keuze voor het uitrustingsniveau bepaalt dus volledig wat je wel en niet aan boord hebt.

‘Onze’ Mitsubishi Eclipse Cross

Tja, in dat geval kost de door ons samengestelde Mitsubishi Eclipse Cross nog steeds 45.690 euro. Daarmee hebben we een keurige volledig elektrische gezinsauto die in alle gemakken voorziet, voor ongeveer dezelfde prijs als een vergelijkbaar uitgeruste Renault Scenic. Er is trouwens nog een argument om voor de Mitsubishi te kiezen: dat merk biedt een veel uitgebreidere fabrieksgarantie dan Renault.

Omdat de configurator geen interieurbeelden toont, laten we hieronder wat beelden uit de persmap zien. Dat is wel het interieur van de Instyle, dus een luxere uitvoering dan we in dit artikel hebben gekozen.

