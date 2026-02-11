Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Mercedes-Benz GLB in Nederland

De nieuwe Mercedes-Benz GLB is al te bestellen. We nemen snel een duik in de prijslijst voor een nadere kennismaking.

De nieuwe Mercedes-Benz GLB is op het eerste gezicht een evolutie van het voorgaande model. De herkenbare vierkante vorm is gebleven. Onderhuids is de GLB verwant aan de nieuwe CLA. Dat betekent een elektrische aandrijflijn met indrukwekkende specificaties, al volgen ook nog wel versies met brandstofmotor. Eind vorig jaar konden we al even met de nieuwe GLB kennismaken, nu staan we met een duik in de prijslijst stil bij de exacte uitvoeringen.

Motoren Mercedes-Benz GLB

Uiteindelijk volgen ook nog wel hybride versies (net zoals bij de genoemde CLA), maar op dit moment is de nieuwe Mercedes-Benz GLB alleen nog te bestellen als EV. Er is keuze uit twee aandrijflijnen: de 250+ EQ en de 350 4Matic EQ. Bij de 250+ kom je al niets tekort: 272 pk, 335 Nm, een 0-100-tijd van 7,4 seconden, een 85 kWh batterij (netto) en 630 km actieradius (WLTP). De 350 4Matic overtreft dat met 354 pk, 515 Nm en een sprinttijd van 5,5 seconden. De enige ‘maar’ is dat de batterij dan nog goed is voor 596 km (WLTP). Ook ruim zat.

Uitrustingen Mercedes-Benz GLB

Daarnaast zijn er drie uitvoeringen voor de nieuwe Mercedes-Benz GLB: de Business Solution, de Business Solution Luxury en de Business Solution AMG. Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 18-inch lichtgewicht wielen met aerodynamische wieldoppen, een verlichte grille vol Mercedes-sterren, glazen panoramadak (vast), elektrisch bedienbare achterklep, stoelverwarming voorin, 10,25-inch digitaal instrumentarium, 14-inch centraal touchscreen en compleet infotainment met virtuele assistent. Zelfs gezichtsherkenning en een geïntegreerde selfie- en videocamera zijn aanwezig. Verder noemt Mercedes-Benz nog een enorme lijst aan assistentie- en veiligheidssystemen. Het meest opvallend daarvan zijn assistenten die helpen manoeuvreren en zelfs uitwijken. Een warmtepomp is ook standaard aanwezig.

De Luxury breidt dat uit met onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, verzonken portiergrepen, Keyless Go met voorbereiding voor digitale autosleutel, sfeerverlichting in 64 kleuren en tien thema’s, een draadloze smartphone-lader en drie jaar MBUX Entertainment. De AMG biedt uiteraard afwijkende bumpers met sportiever design, een ander type 19-inch wielen, ‘omgevingsverlichting met geanimeerde projectie van Mercedes-Benz-logo’ en een interieur met sportiever stuurwiel en AMG-pedalen.

Prijzen Mercedes-Benz GLB

De prijslijst van de nieuwe Mercedes-Benz GLB begint bij 57.184 euro voor de 250+ Business Solution. De Luxury brengt de prijs op 60.209 euro en met de AMG zit je op 62.145 euro. De AMG is als enige leverbaar met de krachtiger aandrijflijn, want het prijskaartje op 68.195 euro brengt.

Laten we het deze keer eens bescheiden houden. De basisversie biedt eigenlijk al alles dat je nodig hebt en heeft ook nog eens de grootste actieradius. Dat wordt dus de basis voor onze verdere configuratie. Vervolgens moeten we in de configurator alvast kiezen of we het Night-pakket willen (998 euro). Al het chroom wordt dan zwart en je krijgt extra getinte ruiten. Doen we. Het maakt vooral de grille wat subtieler. Ook krijgen we er blijkbaar een ander type wielen bij.

Ook kunnen we bij deze stap alvast kiezen voor uitbreidingspakketten voor de uitrustingen aan boord. Er is keuze uit het Advanced Plus-pakket (2.420 euro), Premium-pakket (5.324 euro) en Premium Plus-pakket (7.744 euro). Het eerste pakket biedt alvast de draadloze smartphone-lader, verzonken portiergrepen, Keyless Go en sfeerverlichting. Min of meer hetzelfde als een standaard Luxury, dus. Het Premium-pakket levert een verschuifbare achterbank, de genoemde omgevingsverlichting, het MBUX Entertainment-pakket, verlichte instaplijsten, het MBUX Superscreen en een geheugenpakket voor instellingen. Tot slot Premium Plus: ‘intelligente anticipatie op ongevallen’, een head-up display, Burmester Audiosysteem en geluids- en warmtewerend glas. Allemaal aantrekkelijk, maar het drijft ook de prijs flink op. We kozen net bewust voor de basisversie, dus nu vinken we toch ook maar niets aan.

Exterieuraankleding

De saaie witte standaardkleur van de Mercedes-Benz GLB kan je voor 333 euro omwisselen voor een soort grijzig groen. Voor 908 euro is er keuze uit de metallic-kleuren zwart, grijs en helderblauw.

Dan zijn er nog de Manukfatur-kleuren: donkerrood (1.210 euro) en grijs (1.867 euro). Rood, groen of blauw? Uiteindelijk gaan we toch maar voor blauw.

In combinatie met voorgaande keuze hebben we drie wielkeuzes over. Zonder meerprijs kunnen we kiezen voor een ander type 19-inch wielen en het alternatief zijn 20-inch exemplaren (1.573 euro). Dan houden we het bij wat nu de standaardwielen zijn geworden.

Interieuraankleding

De standaardbekleding is deels stof, deels kunstleer. Voor 182 euro is dat volledig kunstleer en voor 302 euro wordt het uitgevoerd in beige. Wil je echt leer? Dan kan dat voor 1.634 euro en dan krijg je zwart leer. Een addertje onder het gras is dat je voor het beige kunstleer en het echte leer ook moet upgraden naar het Advanced Plus-pakket. Wij houden het bij de standaardbekleding.

De standaard antraciet interieurpanelen zijn desgewenst te vervangen door eiken- of berkenhout, natuurvezel of aluminium (alle 121 euro). Wel wordt je in alle gevallen weer gedwongen om ook het Advanced Plus-pakket te bestellen.

Pakketten en losse opties

De pakketten hebben we al besproken bij de uitvoeringkeuze. De enige die later in de configuratie nog voorbij komt is het Winterpakket met verwarmd stuurwiel en ruitensproeiers (315 euro). Vinken we aan.

Dan zijn er nog losse opties, al blijken vele daarvan toch onderdeel te zijn van een pakket zodra je ze wilt aanvinken. Bijzonder dat ook de extra zijdelingse airbag achterin alleen mag in combinatie met upgraden naar Advanced Plus. De écht losse opties die wij aanvinken zijn een massagefunctie voor de voorstoelen (60 euro), automatische tweezone airco met interieurluchtfilter (617 euro) en toch ook maar het head-up display voor 908 euro.

Verder zijn er nog multi-beam-led-koplampen (575 euro), het MBUX Entertainment voor drie jaar (230 euro), smartphone-integratie (363 euro), navigatie met augmented reality (508 euro), geïntegreerde dashcam (617 euro), parkeerassistent met 360-gradencamera (605 euro), actieve rijstrookwisselassistent (1.815 euro) en verstelbare demping (750 euro, alleen in combinatie met 20-inch wielen). Voor 1.331 euro krijg je een derde zitrij.

‘Onze’ Mercedes-Benz GLB

De uiteindelijke configuratie komt uit op 60.989 euro. Dat valt dan op zich nog mee, in dit segment en gezien alles dat je ervoor terugkrijgt. Wel hebben we ons flink ingehouden bij het aanvinken van opties. Hoe zou jij de nieuwe Mercedes-Benz GLB samenstellen?